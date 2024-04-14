الهجوم الإيراني .. كم بلغت تكلفة الاعتراضات الجوية للصواريخ والمسيرات الإيرانية؟!

وطن – قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنّ تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل، للصواريخ والمسيرات الإيرانية، الليلة الماضية تجاوزت مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

#شاهد| الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/1CiRPeP3D0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وذكر أن بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران. وزعم أنّ “إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب“.

🎥مشاهد جديدة تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة رامون الجوية في جنوب النقب.

تفاصيل الضربة: https://t.co/skeq9YZepx pic.twitter.com/0DgBRRFtYa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأضاف أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء اسرائيل.

في حين نقلت القناة 12 العبرية، عن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ فقط اخترقت الأجواء من أصل 110 صواريخ باليستية أطلقتها إيران.

من جانبها، ذكرت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال هجوم إيران على إسرائيل.

#شاهد| صراخ المستوطنين خوفا بعد وصول الصواريخ الايرانية pic.twitter.com/j0v60fNrAC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وشنت إيران خلال الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وقالت إيران إن نصف الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الليلة الماضية أصابت أهدافها بنجاح.

📸العثور على جزء من صاروخ إيراني تم اعتراضه في البحر الميت pic.twitter.com/YrG33kCuoB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

🎥بقايا صاروخ إيراني تم اعتراضه على طريق البحر الميت. pic.twitter.com/a4lga75FRC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية أنّ الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

الهجوم الإيراني انتهى

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأكد أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحها.

🎥#شاهد| وسائل إعلام إيرانية تتداول مقطع فيديو تقول إنه للأسلحة المستخدمة في #الهجوم_الإيراني على إسرائيل. pic.twitter.com/lCNMIYexmx — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

وأشار إلى أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.