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الهجوم الإيراني .. كم بلغت تكلفة الاعتراضات الجوية للصواريخ والمسيرات الإيرانية؟!

بقلم
تكلفة الاعتراضات الجوية للصواريخ والمسيرات الإيرانية

وطن – قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنّ تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل، للصواريخ والمسيرات الإيرانية، الليلة الماضية تجاوزت مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

وذكر أن بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران. وزعم أنّ “إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب“.

وأضاف أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء اسرائيل.

في حين نقلت القناة 12 العبرية، عن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ فقط اخترقت الأجواء من أصل 110 صواريخ باليستية أطلقتها إيران.

من جانبها، ذكرت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال هجوم إيران على إسرائيل.

وشنت إيران خلال الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وقالت إيران إن نصف الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الليلة الماضية أصابت أهدافها بنجاح.

من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية أنّ الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

الهجوم الإيراني انتهى

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأكد أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحها.

وأشار إلى أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.

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