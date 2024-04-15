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“بحالة جيدة والسعر مغر”.. أردنيون يعرضون حطام صواريخ إيرانية للبيع عبر الإنترنت (شاهد)

بقلم

وطن – تفاعل الأردنيون، بشكل لافت مع سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على الأراضي الأردنية، وذلك بعد مشاركة عمّان في إسقاطها.

وأقدم أردنيون، على عرض حطام الصواريخ التي سقطت على مناطق الحسا ومرج الحمام ومحافظة الكرك، وذلك للبيع على موقع “السوق المفتوح” الشهير والمختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع، بأسعار متفاوتة.

وسُمي أحد الإعلانات المعروضة “صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع”، وآخر “صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغرٍ”.

عروض بيع الصواريخ الإيرانية في عمان
عروض بيع الصواريخ الإيرانية في عمان

وتضمَّنت الإعلانات، استعراض مواصفات وصور للصاروخ، ووصفه بأنه “نوع ممتاز” وأنه تعرض لحادث وتعرضه لأضرار جسيمة في “البودي”، مع إتاحة طريقة الدفع بالأقساط.

الأردن يُسقط عشرات المسيرات الإيرانية

وكانت المقاتلات الأردنية قد قامت بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي كانت تحلق باتجاه إسرائيل.‎

وسمع دوي انفجارات في أجواء العاصمة الأردنية بعد اعتراضات لهذه المسيرات.

صواريخ إيرانية سقطت في الأردن
صواريخ إيرانية سقطت في عمان بعد مشاركة الحكومة الأردنية في إسقاطها

الأردن يعلن رسميا إسقاط أجسام طائرة

ورسمياً، قالت الحكومة الأردنية إنها تعاملت مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجال البلاد الجوي، في إشارة إلى المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل.

عرض صواريخ إيرانية للبيع عبر الانترنت في الأردن
عرض صواريخ إيرانية للبيع عبر الانترنت في الأردن

وأوضح مجلس الوزراء في بيان: “جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر”.

وأشار إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين.

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