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رسالة مفتي سلطنة عمان للسلطات والأهالي بعد مأساة “سمد الشأن”

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رسالة مفتي سلطنة عمان للسلطات والأهالي بعد مأساة "سمد الشأن"

وطن – فجع العمانيون، الأحد، بنكبة أليمة راح ضحيتها عدد من الطلاب، في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي، جراء السيول التي ضربت المنطقة بسبب منخفض المطير.

وكانت شرطة عمان السلطانية أعلنت عبر حسابها في موقع إكس-تويتر سابقاً –عن تسجيل 9 وفيات جراء انجراف الأشخاص بداخل مركباتهم منهم 6 طلاب بنيابة سمد الشأن ومواطنين اثنين بالإضافة إلى أحد الوافدين.

وعلق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على الكارثة التي حلت بالعمانيين وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “إكس”: لقد ساءنا ما حصل في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي وأحزننا”.

مفتي عمان يعزي في ضحايا سمد الشأن

وتابع مقدما النصح: “نرجو من المؤسسات الرسمية أن تقوم بدورها في تجنيب الطلاب وغيرهم هذه المآسي المؤسفة.”

وأضاف: “كما نرجو من المواطنين أن يكونوا حذرين من أمثال هذه المخاطر يتجنبونها بأنفسهم ويجنبونها أطفالهم وذويهم.”

وتقدم الشيخ أحمد الخليلي بهذه المناسبة المحزنة إلى أسر المصابين وذويهم “بأحر التعازي راجين رحمات الله تعالى للجميع ومعلنين التسليم المطلق لحكم الله تعالى الذي لا يرد وقدره النفاذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

العثور على مفقودين أحياء

وكانت “وكالة الأنباء العمانية” أفادت على حسابها في موقع “إكس”، أنه تم العثور على شخصين من المفقودين في وادي الخرماء بمحافظة شمال الشرقية وهما على قيد الحياة.

فرص هطول الأمطار

وشهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة نتيجةً للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل.

وكان ناصر بن سعيد الإسماعيلي المكلف بأعمال مدير دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني، أفاد أن فرص هطول الأمطار ليوم غد تكون بشكل أوسع وتشمل معظم المحافظات: مسندم والبريمي وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية.

بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من محافظة الوسطى، وأضاف أن الحالة المناخية ستبدأ بالتلاشي، ليل الأربعاء إلى صباح يوم الخميس المقبل.

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