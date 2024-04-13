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مقتل 5 أشخاص طعناً بمركز تجاري في أستراليا.. شاهد اللقطات الأولى للعملية

بقلم
عملية طعن في مركز تجاري بأستراليا

وطن – قُتل خمسة أشخاص طعنًا في هجوم نُفذ السبت في مركز تجاري في سيدني في أستراليا، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة، من دون أن يستبعد فرضية “الإرهاب”.

وأدى الهجوم أيضًا إلى إصابة أشخاص عدة بجروح نُقل ثمانية منهم وبينهم طفل، إلى المستشفى على ما أفادت فرق الإسعاف.

وقالت فرق الإسعاف في مقاطعة نيو ساوث ويلز، إنّ الشرطة أردت رجلا يرجح أن يكون المهاجم.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية رجلًا يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، مع جرحى على الأرض.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن منفذ الهجوم تصرف بشكل فردي، موضحة أنه لا يوجد تهديد مستمر بعد عملية الطعن في سيدني.

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وأشارت إلى أن بعض المصابين بحادثة الطعن في سيدني حالتهم حرجة.

تعليق رئيس الوزراء الأسترالي على عملية الطعن

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة “إكس“: “أفكار كل الأستراليين تتجه إلى المتضررين وأقاربهم”.

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