مقتل 5 أشخاص طعناً بمركز تجاري في أستراليا.. شاهد اللقطات الأولى للعملية

وطن – قُتل خمسة أشخاص طعنًا في هجوم نُفذ السبت في مركز تجاري في سيدني في أستراليا، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة، من دون أن يستبعد فرضية “الإرهاب”.

وأدى الهجوم أيضًا إلى إصابة أشخاص عدة بجروح نُقل ثمانية منهم وبينهم طفل، إلى المستشفى على ما أفادت فرق الإسعاف.

#BREAKING Attack reported at a shopping mall in Sydney, Australia. Several people were killed, attacker reportedly neutralized. pic.twitter.com/RrY3HLBFNR — Clash Report (@clashreport) April 13, 2024

وقالت فرق الإسعاف في مقاطعة نيو ساوث ويلز، إنّ الشرطة أردت رجلا يرجح أن يكون المهاجم.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية رجلًا يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، مع جرحى على الأرض.

أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وطفل في حادث طعن في مركز تسوق في مدينة سيدني الأسترالية pic.twitter.com/lTPxCei5pJ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 13, 2024

وقالت الشرطة الأسترالية، إن منفذ الهجوم تصرف بشكل فردي، موضحة أنه لا يوجد تهديد مستمر بعد عملية الطعن في سيدني.

اقرأ أيضا:

وأشارت إلى أن بعض المصابين بحادثة الطعن في سيدني حالتهم حرجة.

تعليق رئيس الوزراء الأسترالي على عملية الطعن

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة “إكس“: “أفكار كل الأستراليين تتجه إلى المتضررين وأقاربهم”.