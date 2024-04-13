فضيحة جديدة.. الجيش الإسرائيلي ينسى آلة حفر في خان يونس بعد انسحابه

وطن – في واقعة لافتة تعبر عن حجم التخبط الإسرائيلي وليست الأولى من نوعها، نسي جيش الاحتلال آلة حفر عسكرية مختصة بالتنقيب عن الأنفاق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انسحابه من المنطقة.

جاء ذلك امتدادًا لوقائع مماثلة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، تضمّنت نسيان جيش الاحتلال مجموعة من الذخائر والقذائف في أماكن متفرقة.

الهروب السريع من خانيونس دون تخطيط دقيق وأريحية كأنت نتائجه اخطاء بشرية فادحة.

بعد انسحاب الفرقة 98 لجيش الارهاب الإسرائيلي من مدينة خانيونس اكتشفوا نسيانهم اله حفر ، أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي لحفر الأرض وتحديد الأنفاق في المنطقة. وليس من الواضح كيف تم نسيان… pic.twitter.com/eIlpiyUxOf — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 11, 2024

آلة الحفر تعرضت في الأساس لهجوم جوي من قبل طائرة حربية إسرائيلية وتم تدميرها، وكانت تستخدم في حفر الأرض والبحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية.

اعتراف جيش الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالواقعة، قائلا إن مقاتلاته قصفت آلية عسكرية ضخمة تعود لإحدى تشكيلاته في مدينة خانيونس، وذلك بعد ما سمّاه “خللًا غير معتاد”.

وأضاف في بيان، أن الفرقة 98 التي غادرت خان يونس، نسيت آلة حفر عسكرية في الميدان، وهي أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش للكشف عن الأنفاق.

وأوضح أن الفرقة بدأت تحقيقا في الحدث الذي وصفه بـ”غير العادي”، وتدرس اتخاذ إجراءات قيادية ضد المسؤولين عن الخلل.

تخبط إسرائيلي في غزة

ترمز هذه الواقعة إلى حجم التخبط الإسرائيلي في غزة، فبعد ستة أشهر كاملة من الحرب الهمجية على القطاع ، فشل جيش الاحتلال في تحقيق شيء خلال تلك الحرب.

ومرّت ستة أشهر على حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من دون تحقيق أهدافها المرجوّة، إلا في الإمعان في القتل والإجرام، والتجويع والتهجير والتدمير.

كما تتضمن الحرب المروعة، ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك القانون الدولي، واستهداف مؤسسات وفرق الإغاثة والمستشفيات.