بعد ضربات نوعية لـ”القسام” .. ما سر انسحاب جيش الاحتلال من جنوب غزة؟!

وطن – بشكلٍ مفاجئ وبعد نصف عام على بداية الحرب، غادرت جميع قوات الجيش الإسرائيلي البرية قطاع غزة، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية انتهاء المناورات البرية في القطاع وخروج لواء 98 من منطقة خانيونس .

وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة. وفق ما نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الأحد.

انتهاء المناورات البرية وخروج لواء 98 من خانيونس

إذاعة جيش الاحتلال أكدت انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خانيونس.

وأضافت الإذاعة أنّه لم يتبق في غزة سوى “لواء ناحال” العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في حين قالت إعلام عبرية إنّ انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها إنّ مهمة الجيش الإسرائيلي في خان يونس كانت تهدف إلى تفكيك لواء حماس وإعادة الرهائن.

انسحاب جيش الاحتلال من جنوب غزة

وبيّنت المصادر أنّ الجيش بخانيونس غير قادر حاليا على تحقيق مزيد من الإنجازات بشأن المختطفين.

من جهتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنّ بإمكان الجيش العودة إلى خان يونس إذا لزم الأمر.

وبحسب ذات المصادر فإنّ “الجيش يستعد لمواصلة العمليات ضد كتائب حماس التي لم نتعامل معها بدير البلح ورفح”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين ستطلب منهم مغادرة رفح.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ 5 صواريخ أطلقت من خانيونس باتجاه غلاف غزة، اعترضت القبة الحديدية جزءا منها، بعد انسحاب القوات.

ضربات نوعية لـ”القسام” في خانيونس

وجاء انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من خانيونس، بعد ساعاتٍ قليلة على عمليات نوعية نفذتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في المدينة، يوم السبت 6/4/2024، أوقعت ما لا يقل عن 14 جندياً إسرائيلياً قتيلاً في المدينة.

واعترف جيش الاحتلال اليوم، بمقتل 4 عسكريين أحدهم ضابط برتبة نقيب، بنيران المقاومة الفلسطينية السبت.

وكان أبرز ضربات القسام أمس في خانيونس، عملية مركبة في منطقة الزنة بالمدينة أوقعت 9 جنود قتلى ومصابين. بحسب ما أعلنت الكتائب

في حين أكدت القسام الإجهاز على 5 جنود من المسافة صفر وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “تاندوم” في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.