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محمود الحسنات يعلق على كمين الزنة بطريقته الخاصة ويلفت الأنظار

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محمود الحسنات يعلق على كمين الزنة بطريقته الخاصة ويلفت الأنظار

وطن – علق الشيخ الغزاوي المقيم بتركيا “محمود الحسنات” على كمين الزنة بطريقته الخاصة التي لفتت الأنظار، مستشهداً بأبيات من قصيدة للشاعر الفلسطيني “خالد أبو العمرين” بعنوان “في القدس قد نطق الحجر”.

وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت، السبت، أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بمنطقة الزنة في قطاع غزة.

وركب الحسنات القصيدة بصوته على فيديو كمين الزنة :”اضرب فمن كفيك ينهمر المطر.”

وفيما أظهر مقطع الفيديو عدداً من جنود الاحتلال وهم يسقطون صرعى برصاص المقاومة تتابع القصيدة:”اضرب لا مؤتمر لا استسلام بعد اليوم لا مؤتمرات.”

وأردف بحسب القصيدة:” أخوتي في البئر ألقوني وما تركوا من أثر”

واستدرك : “يا أيها السمسار يا أيها المحتال يا أيها المرتد موعدكم سقر –أسم من أسماء جهنم- في القدس قد نطق الحجر.. لا مؤتمر لا مؤتمر.”

يذكر أن القصيدة المذكورة قالها الشاعر خالد أبو العمرين عند اندلاع شرارة الإنتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987.

كمين الأبرار

وكانت قناة الجزيرة عرضت مشاهد حصلت عليها لكمين مركّب نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية –حماس- ضد قوة إسرائيلية شرق خان يونس.

وقالت القناة إن الكمين وقع يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس وأطلقت عليه القسام اسم ” كمين الأبرار“، حيث استهدف مقاتلو القسام جنوداً وآليات إسرائيلية من النقطة صفر بكل شجاعة وبسالة.

وحسب مصدر في كتائب القسام، فإن ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير.

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