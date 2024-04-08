“كمين الأبرار” في الزنة .. القسام تنشر أول صورة للعملية التي قتل فيها 9 جنود

وطن – أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها ستنشر يوم الثلاثاء، مشاهد لعملية “كمين الأبرار”، التي استهدفت جنود العدو وآلياته عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

جاء إعلان القسام، مرفقاً بصورةٍ من الكمين، نشرتها على قناتها في تلغرام.

"كمين الأبرار" عــاجــل | كتائب القسام تنشر: انتظرونا غدًا في مشاهد لاستهداف جنود العدو وآلياته عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/s6MihkRB0J — رضوان الأخرس (@rdooan) April 8, 2024

كمين الأبرار في الزنة .. مقتل 9 جنود

وكانت كتائب القسام، أعلنت يوم 6/أبريل الجاري، عن مقتل 14 جندياً إسرائيلياً في عدة عمليات نفذتها بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كان أبرزها في منطقة الزنة .

وقالت “القسام” على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105″ وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد”.

وتابعت: “وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقتٍ لاحق، قالت القسام في بيان تابع: “عاود مجاهدونا استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل 3 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح”.

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي انسحب من مدينة خانيونس، الأحد 7/أبريل الجاري، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية انتهاء المناورات البرية في القطاع وخروج لواء 98 من منطقة خانيونس.

وأضافت إذاعة الجيش أنّه لم يتبق في غزة سوى “لواء ناحال” العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

واعتبرت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس جنوب قطاع غزة ليلة السبت بدون تحقيق أهدافه الأساسية.

وأكدت أن النصر الذي يسعى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس قريبا كما يصفه.