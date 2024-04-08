الإمارات التي أشعلت حربا أهلية بالسودان تفتتح مستشفى ميدانياً في تشاد لدعم اللاجئين السودانيين!

وطن – وسط اتهامات الجيش السوداني للإمارات وتشاد بتقديم الدعم العسكري والمالي لقوات “الدعم السريع” التابعة لحميدتي التي تخوض صراعا مع الجيش بقيادة البرهان، افتتحت دولة الإمارات مستشفى ميدانياً جديداً في تشاد، بأكثر من 20 مليون دولار، لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية إلى السودانيين اللاجئين إلى الأراضي التشادية، في خطوة فجرت جدلا جديدا حول سياسات الإمارات وعبثها بدول المنطقة.

وتخوض قوات “الدعم السريع” شبه الرسمية التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا مع الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ أبريل من العام المنصرم.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، افتتح “مستشفى الإمارات الميداني” المتكامل في مدينة أبشي التشادية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ويتضمن المستشفى أقسام الأطفال وأمراض النساء والتوليد إضافة إلى جراحة العظام والجراحة العامة والطب الباطني.. كما يشمل غرفة العمليات وطب الطوارئ ومختبراً وصيدلية وأقسام الأشعة بأنواعها .. إضافة إلى 10 أسرة لغرف العناية المركزة و50 سريراً للمرضى الداخليين وغيرها من التخصصات الطبية.

وذكرت “وام” أن “افتتاح المستشفى الميداني يأتي في إطار حرص قيادة الدولة على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي المستمر إلى الأشقاء السودانيين، والعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها عليهم ظروف الحروب، وتلبية احتياجاتهم الطبية والإنسانية والإغاثية.. وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الأصيل في الوقوف مع الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف” حسب نص ما ورد في وام.

ويرى نشطاء أن الإمارات تغطي بهذه الأعمال على مخططاتها التخريبية في السودان وإذكاء الصراع الأهلي هناك، عبر دعم ميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي.

السودان يخرج عن صمته ويفضح جرائم الإمارات

ونهاية مارس الماضي، قالت السودان، في شكوى لبعثة الخرطوم الدائمة لدى الأمم المتحدة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة أبوظبي بسبب تأجيجها الصراع هناك من خلال دعم قوات الدعم السريع، في حربها ضد الجيش السوداني.

وأضافت الشكوى أن دولة الإمارات اعتدت على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

وقالت الرسالة إن “عدوان قوات الدعم السريع على الجيش السوداني تم بتخطيط ودعم دولة الامارات ومساعدة تشاد”.

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وأفادت بأن الإمارات ما زالت تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشارت الشكوى إلى أن تشاد التي تجاور إقليم دارفور السوداني تعد طرفا أيضا في العدوان على السودان -إلى جانب الإمارات- حيث سمحت بمرور السلاح والعتاد والمرتزقة عبر أراضيها بجانب إخلاء جرحى الدعم السريع إلى مستشفى الشيخ زايد في أبوظبي.

واستعانت الشكوى بصور أقمار صناعية توضح الإمداد اللوجستي عبر تشاد فضلا عن تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام غربية.

وكانت السودان قد أعلنت في ديسمبر الماضي أن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بعد قرار إماراتي مماثل.

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واتهم عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني “ياسر العطا” أبوظبي -أكثر من مرة- بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

كما اتهمها بتوفير السلاح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر تشاد وأفريقيا الوسطي المجاورتين لدارفور، كما اتهم دول أفريقية بتجنيد مرتزقة والدفع بهم إلى السودان.