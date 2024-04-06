كاتب بريطاني: ما يحدث بالأردن يشبه بدايات الربيع العربي وحلم العمر لليهود تحول لكابوس

وطن – قال الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره، إنه بعد مرور ستة أشهر هُدمت كل الحجج التي استخدمها الاحتلال لقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وجرح 75 ألف آخرين، وتهجير أكثر من 2.3 مليون نسمة ثم تجويعهم.

ويندفع الزعماء السياسيون الذين صوروا هذه المذبحة على أنها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والصحفيون الذين روجوا لقصص رعب خيالية عن الأطفال مقطوعي الرأس والاغتصاب الجماعي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والمحررون الذين يتجاهلون يومًا بعد يوم قصصًا عن قوافل المساعدات التي تستهدفها القوات الإسرائيلية، بحثًا عن غطاء لما حدث.

“لقد انهدم السد”

كل الحجج التي استخدموها لمواصلة هذه المذبحة تنهار بين أيديهم: أن هذه حرب عادلة، وأنه يجب السماح لإسرائيل بإنهاء المهمة، وأن الإجراء المتخذ متناسب، وأن العملية القانونية في محكمة العدل الدولية تعيق محادثات السلام ويمكن تجاهلها، وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة يمكنهما توجيه اللوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواصلة تسليحه في نفس الوقت.

وتابع ديفيد هيرست في مقاله بـ”ميدل إيست آي“: “لقد انهدم السد، ولم يعد بإمكان وزير الخارجية اللورد كاميرون أن يلعب لعبة القط والفأر مع رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية أليسيا كيرنز، التي كشفت قبل بضعة أيام أن محامي الحكومة كانوا على علم بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي.”

ووقّع أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق بارز، من بينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل وقاضيتان سابقتان آخرتان في المحكمة، على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

وتساءل وزير الخارجية السابق السير آلان دنكان كيف يمكن اعتبار إسرائيل حليفة للمملكة المتحدة، ودعا إلى محاسبة مؤيديها الرئيسيين اللورد بولاك واللورد بيكلز وتوم توغندهات على دعمهم لإسرائيل.

المزاج العام يتغير واندفاع نحو الحافة

المزاج العام يتغير بالفعل؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوجوف” أن 56 بالمائة من الناخبين البريطانيين يؤيدون الآن فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار، بينما يقول 59 بالمائة إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

وأظهر الاستطلاع دعمًا قويًّا لحظر تصدير الأسلحة بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت لحزب العمال في الانتخابات المقبلة؛ حيث أيد 71 بالمائة ممن كانوا يعتزمون التصويت لحزب العمال حظر تصدير الأسلحة مقابل 9 بالمائة رفضوا، في حين أيد ناخبو الديمقراطيين الأحرار الحظر بنسبة 70 بالمائة مقابل 14 بالمائة، والناخبين المحافظين بنسبة 38 بالمائة مقابل 36 بالمائة.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، قال ناخبو حزب المحافظين بأغلبية اثنين إلى واحد إن إسرائيل تفعل ذلك، لقد كان دنكان يعبر عن المزاج العام في حزبه.

لقد تم وضع كاميرون في موقف سيء على العلن، وعليه أن يختار؛ فإما أن يعترف بأن الحكومة تنتهك القانون الدولي بالفعل، وأنه من الممكن محاكمتها بهذا الصدد ـ بما في ذلك هو شخصيًا ـ أو أن يوقف تجارة السلاح.

ولكن ما الذي دفع الجميع بالضبط إلى حافة الهاوية هذا الأسبوع؟ ما الذي دفع الصحف الشعبية المؤيدة لإسرائيل للانقلاب عليها؟

لقد حدث الكثير يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل، قبل ذلك الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي (WCK)، لكنه لم يجعل أحدًا يحرك ساكنًا.

فقد طلع الصبح بانسحاب القوات الإسرائيلية التي حاصرت مستشفى الشفاء، تاركة المستشفى في حالة خراب وكومة كبيرة من الجثث خلفها، وهنأ الجيش الإسرائيلي نفسه على العملية النموذجية.

لكن هذه لم تكن تجربة الدكتورة أمينة الصفدي، التي تم منحها ساعات لنقل المرضى خارج قسمها، وتوفي منهم 16 مريضًا كانوا في العناية المركزة، والتي قالت: “في اليوم الثاني، أجبرونا على نقل جميع المرضى من مكان تواجدنا، قسم العظام في المبنى الرابع، إلى منطقة الاستقبال وأعطونا وقتًا محددًا، مات الكثير منهم، كانوا في العناية المركزة ولم نتمكن من فعل أي شيء لهم”، مضيفة: “قبل ثلاثة أيام أعطونا هذه الأساور؛ وقالوا إنها للقناصة وأي شخص يغادر المبنى بدونهم سيتم استهدافه”.

ولم تكن هذه هي تجربة رفيق، الشاب الهزيل الذي تحول إلى هيكل عظمي بالكاد يستطيع رفع رأسه، والذي قال: “لقد عذبونا هناك، لم يكن هناك طعام أو ماء، وبقينا بدون طعام أو ماء لمدة خمسة أيام، كنا نموت، عشنا في عذاب، ولم تكن هناك ضمادات لجروحنا، ولم يكن هناك طعام، أنا غير قادر على تحمل ذلك بعد الآن”.

كان مستشفى الشفاء في يوم من الأيام أكبر مستشفى في الأراضي المحتلة، ويلبي 30 بالمائة من احتياجات غزة، لم يعد كذلك، وإذا كانت الخطة طوال الوقت تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن، فإن تدمير الشفاء كان أمرًا لا غنى عنه لهذا المشروع.

قانون الجزيرة

تعهد نتنياهو بإغلاق المكتب الإقليمي لقناة الجزيرة، وكما لو أنه كان يريد محو هذا السجل من المشاهد المروعة.

وكان هذا مسمارًا آخر في نعش السلام المتفاوض عليه، فلم يصل المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن إلى حد اتخاذ أي إجراء ضد جوهرة التاج القطري، مع الأخذ في الاعتبار دور قطر في تمويل مشاريع البناء في غزة ودورها في المفاوضات مع الجناح السياسي لحركة حماس، التي تستضيف قطر قيادتها.

ورفضت قناة الجزيرة، التي قُتل العديد من صحفييها عمدًا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة، الاتهامات بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي ووصفتها بأنها “كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية”. لكن مجرد نقل حقيقة ما يجري في غزة يضر بإسرائيل.

ثم جاءت الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل محمد رضا زاهدي، ثاني أكبر قائد في الحرس الثوري الإيراني يموت منذ أمر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب باغتيال قاسم سليماني.

هذه المرة؛ أبلغت الولايات المتحدة إيران على عجل بأنها لم تلعب أي دور في الضربة الإسرائيلية، لكن الهجوم يمثل تجاوزًا لخط أحمر آخر في ضرب سفارة أو قنصلية.

وعلى نفس المنوال الذي ادعى أن مستشفى الشفاء ليس مستشفى بل مركز قيادة لحماس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لشبكة “سي إن إن”: “أكرر، هذه ليست قنصلية وهذه ليست سفارة، هذا مبنى عسكري لفيلق القدس متنكر بزي مدني في دمشق”.

لكن إسرائيل كانت تعرف بالضبط ما فعلته. وما هو الخط الذي كان تعبره، إنها تريد استفزاز إيران ودفعها إلى الحرب، وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن الهجوم على سفارة ما يعتبر هجوما على الدولة التي تمثلها.

إسرائيل تعلم أيضًا أنها لن تستخدم نفس المنطق عندما يتعرض كنيس أو مركز يهودي لضربة انتقامية من قبل وكيل إيراني، ولن تتحمل أي مسؤولية عن تعريض حياة اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر، ولكن هذا هو بالتأكيد ما تفعله.

وبعد ذلك؛ وعندها فقط، جاءت الضربة الثلاثية بطائرة مسيرة، وأسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، ثلاثة منهم بريطانيون.

وكان رد فعل الصفحات الأولى في بريطانيا وكندا وبولندا وأستراليا (البلدان الأصلية لعمال الإغاثة القتلى) غاضبًا، وحتى صحيفة ذا صن المؤيدة بشدة لإسرائيل، والتي تملكها مجموعة نيوز يو كيه التابعة لعائلة مردوخ، أصيبت بالذهول.

وكتبت: “كان بطل خدمة الإذاعة الخاصة جون تشابمان، وجندي مشاة البحرية جيمس هندرسون، كانا يسافران في سيارة تحمل علامات واضحة، تديرها منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية، عندما تعرضت القافلة لقصف بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي”.

فكيف يختلف هذا الهجوم المتكرر على القافلة عن كل الهجمات الأخرى على قوافل الأونروا والتي أسفرت عن مئات القتلى والتي أدت إلى حصار الشفاء؟

والفرق الوحيد هو أن سبعة من عمال الإغاثة القتلى كانوا بريطانيين وبولنديين وأستراليين وكنديين، وأن المؤسس كان طاهيًا مشهورًا.

ولكن من المؤكد أن جميع الضربات الأخرى التي استهدفت قوافل المساعدات لم يكن من الممكن الدفاع عنها، الشيء الوحيد الذي اختلف هذه المرة هو جنسية الأشخاص الذين كانوا في السيارات، وجميعهم من دول تدعم استمرار الحرب.

سخط بايدن المزيف

ولكن لا يمكن لأي رد فعل أن يكون أقل ملاءمة من السخط المزيف الذي يتلفظ به رئيس أمريكي كبير السن يسعى إلى إعادة انتخابه.

وقال جو بايدن إن حملة القصف على رفح، حيث يتجمع 1.5 مليون لاجئ “ستتجاوز الخط الأحمر”، وقال إن الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي أظهر أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لحماية” قوافل المساعدات، كما لو أنها فعلت أي شيء أكثر من مجرد تكديس المساعدات على الحدود وقصف توزيعها باستمرار.

اخفض الصوت، وتجاهل بيانات القلق الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وركز فقط على تصرفات بايدن.

يتمتع بايدن بسلطة وقف جميع الأسلحة، بما في ذلك توريد القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، أو في الواقع القدرة على وضع قيود صارمة على استخدامها، لكنه لم يفعل أيًا من ذلك.

ولم يُظهر أي تردد في القيام بذلك مع أوكرانيا، التي لا يُسمح لها بإطلاق أسلحة أمريكية الصنع على روسيا، لكن بايدن لم يضع مثل هذه الشروط على إسرائيل.

بل إن العكس هو ما يحدث، فبينما يتكهن علنًا باستبدال نتنياهو، يفكر في بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة جديدة من طراز إف-15 لإسرائيل، و30 صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى من طراز أيم-120، بالإضافة إلى مجموعات ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، وهي معدات يمكنها تحويل “القنابل الغبية” إلى أسلحة موجهة بدقة، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة.

وطائرات إف-15 الجديدة ليست مخصصة لقصف غزة، لكنها مخصصة للمواجهات الجوية مع إيران وطائراتها العديدة بدون طيار.

ماذا فعل بايدن أيضًا هذا الأسبوع؟ أرسل جيك سوليفان، مستشاره للأمن القومي، للضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم.

مزاج الثورة المعدي

إذا كان بايدن يعتقد جديًّا وسط الفوضى التي أحدثتها حرب إسرائيل المستمرة منذ ستة أشهر، أن التوقيع على قطعة من الورق سيكون كافياً لوقف الثورة التي تجري في القلوب العربية من عمَّان إلى المغرب، فإنه أكثر وهمًا مما يعتقده مراقبو الرئيس المحترفون في الكابيتول هيل.

تقف المملكة الأردنية على صفيح ساخن، وحكومتها غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به: مواجهة المسيرات التي تهز عمان منذ أكثر من أسبوع من خلال اعتقال منظميها والمتحدثين فيها؛ أو الإشادة بالاحتجاجات باعتبارها تعبيرًا عن المزاج الوطني.

وقد حاول وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، في حديث لقناة الحدث السعودية، توجيه أصابع الاتهام إلى خالد مشعل، الرئيس السابق للجناح السياسي لحركة حماس، الذي نجا من محاولة اغتيال على يد الموساد في الأردن.

ولكن كما يعلم المعايطة جيدًا، فقد أصبحت الاحتجاجات أكبر بكثير من مجرد تعبير عن التضامن مع غزة، إنها استعراض للقوة من جانب العشائر؛ حيث يتفوق سكان الضفة الشرقية على الفلسطينيين في تحديهم لسلطة الملك.

يشعر الطغاة الذين قمعوا الربيع العربي بالقلق

إن مزاج الثورة معدٍ، تمامًا كما كان في بداية الربيع العربي، وتردد صدى المسيرات في عمان مع المظاهرات الحاشدة في المغرب والنقابات في القاهرة؛ حيث يشعر الطغاة الذين قمعوا الربيع العربي بالقلق، وبدأوا في تقديم الدعم لبعضهم البعض.

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إنه من الواضح ما الذي يحدث، وماذا سيحدث إذا سُمح لإسرائيل بمواصلة هذه الحرب لمدة ستة أشهر أخرى.

حلم اليهود يتحول إلى كابوس

يتطلب الأمر الكثير للاعتراف بأن حلم العمر المتمثل في وطن لليهود في الشرق الأوسط يتحول إلى كابوس، ولكن بالنسبة لجميع أولئك الذين يدعمون هذا المشروع، فإن هذا هو ما يحدث.