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مجزرة إسرائيلية طالت فريق إغاثة أجنبيا في غزة.. قصف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي

بقلم
قصف فريق إغاثة

وطن – قُتل عدد من الأشخاص الأجانب، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لمنظمة إغاثة دولية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل قصفت فريق إغاثة أجنبياً في غزة يتألف من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية؛ إضافة إلى سائق فلسطيني.

قصف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي (خيرية دولية)، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم أجانب.

ونُقل القتلى الأجانب إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، ومن بينهم سيدة.

قصف سيارة وفد المطبخ العالمي في غزة
قصف سيارة وفد المطبخ العالمي في غزة

ويحمل القتلى الأربعة، الجنسيات (البولندية والأسترالية والأيرلندية والبريطانية) ويتبعون لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

قصف مسجد في غزة

بالتزامن مع ذلك، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجداً بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

استهداف مساجد غزة
دمر الاحتلال الإسرائيلي 224 مسجداً بشكل كلي في قطاع غزة

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد البشير في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

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واستهداف المساجد أمر معتاد من قبل جيش الاحتلال في الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر.

ففي وقت سابق كشف مكتب الإعلام الحكومي أن إسرائيل دمرت خلال الحرب على قطاع غزة 224 مسجداً بشكل كلي، و290 مسجداً بشكل جزئي.

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قصف فريق إغاثة

مجزرة إسرائيلية طالت فريق إغاثة أجنبيا في غزة.. قصف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي

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