توثيق بطريق الصدفة لقصف إسرائيلي على أحد مساجد غزة (شاهد)

وطن – وثّقت لقطات مصورة، لحظة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد المساجد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلال الحرب الهمجية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وجرى توثيق هذا المشهد عن الطريق الصدفة، حيث كان ملتقط الفيديو يوجه عدسة الكاميرا صوب عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وأثناء توثيقه لتحرك الشاحنات، وقع قصف عنيف على بعد أمتار قليلة، بعدما استهدف جيش الاحتلال أحد المساجد، في دير البلح.

استهداف ممنهج للمساجد

وتواصل قوات الاحتلال استهداف المساجد في قطاع غزة، بالقصف والتفجير، ضمن عدوانها الوحشي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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وكان جندي إسرائيلي قد نشر على حسابه في “إنستغرام”، مشاهد لنسف مسجد “تميم الداري” في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن حملة استهداف ممنهجة طالت مئات المساجد.

مساجد عديدة دمرها الاحتلال

وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت منذ بداية الحرب نحو 157 مسجدا بشكل كلي، و246 مسجدا بشكل جزئي.

لكن إحصائيات تقريبية تشير إلى أن أكثر من ألف مسجد جرى تدميرها كليا أو جزئيا في قطاع غزة، في إطار حملة ممنهجة على بيوت الله.