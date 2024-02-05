الرئيسية » الهدهد » توثيق بطريق الصدفة لقصف إسرائيلي على أحد مساجد غزة (شاهد)

توثيق بطريق الصدفة لقصف إسرائيلي على أحد مساجد غزة (شاهد)

بقلم
قصف مسجد في دير البلح بقطاع غزة

وطن – وثّقت لقطات مصورة، لحظة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد المساجد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلال الحرب الهمجية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وجرى توثيق هذا المشهد عن الطريق الصدفة، حيث كان ملتقط الفيديو يوجه عدسة الكاميرا صوب عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وأثناء توثيقه لتحرك الشاحنات، وقع قصف عنيف على بعد أمتار قليلة، بعدما استهدف جيش الاحتلال أحد المساجد، في دير البلح.

استهداف ممنهج للمساجد

وتواصل قوات الاحتلال استهداف المساجد في قطاع غزة، بالقصف والتفجير، ضمن عدوانها الوحشي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

  • اقرأ أيضا:
“عد تنازلي ثم تفجير وضحك هستيري”.. فرحة جنود الاحتلال بقصف المسجد

وكان جندي إسرائيلي قد نشر على حسابه في “إنستغرام”، مشاهد لنسف مسجد “تميم الداري” في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن حملة استهداف ممنهجة طالت مئات المساجد.

مساجد عديدة دمرها الاحتلال

وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت منذ بداية الحرب نحو 157 مسجدا بشكل كلي، و246 مسجدا بشكل جزئي.

لكن إحصائيات تقريبية تشير إلى أن أكثر من ألف مسجد جرى تدميرها كليا أو جزئيا في قطاع غزة، في إطار حملة ممنهجة على بيوت الله.

قد يعجبك أيضاً

قصف مسجد في دير البلح بقطاع غزة

توثيق بطريق الصدفة لقصف إسرائيلي على أحد مساجد غزة (شاهد)

فلسطيني يلوح بقدمه لإنقاذه من تحت منزله المدمر في غزة

مشاهد تمزق القلب لفلسطيني يلوح بقدمه تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية بغزة

12 تطبيقًا تتجسس على الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد

احذفها ولا تتردد .. 12 تطبيقًا تتجسس عليك وتسرق محادثاتك

قبل كأس العالم.. تطور جديد بشأن مشروع أسطوري سيربط المغرب بإسبانيا

قبل كأس العالم.. تطور جديد بشأن مشروع أسطوري سيربط المغرب بإسبانيا

صحيفة مغربية تثير جدلا بما زعمته عن زيارة شنقريحة للسعودية.. ما علاقة الإمارات؟

صحيفة مغربية تثير جدلا بما زعمته عن زيارة شنقريحة للسعودية.. ما علاقة الإمارات؟

"المجادلة".. مسجد استثنائي للمرأة في قطر والشيخة موزا تكشف أسراره

“المجادلة”.. مسجد استثنائي للمرأة في قطر والشيخة موزا تكشف أسراره (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior