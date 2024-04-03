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5 دول عربية مهددة.. الاحتلال الإسرائيلي يهدد الشرق الأوسط بقصف مماثل لاستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا

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وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وطن – هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقصف مماثل قد يطال أي دولة في الشرق الأوسط تعمل ضد الاحتلال مشيراً إلى الهجوم الذي استهدف قبل أيام القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال غالانت خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: “نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعياً” بعدما قدم مراجعة عملياتية واستعرض سير العمل في قطاع غزة وقضية إعادة الرهائن.

وتحدث مسؤول الاحتلال عن تلقي أدلة على عداء متزايد ضد إسرائيل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ومساعي إسرائيل لمنع تقوية أعدائها مكرراً: “ثمن العمل ضدنا سيكون باهظاً” وفق ما نقله موقع now14 وترجمته وطن.

5 دول عربية مهددة

ولم يحدد غالانت الدول التي قد يتم استهدافها لكن مصادر إعلامية أشارت إلى جماعة الحوثيين في اليمن وكتائب وميليشيات عراقية تابعة لإيران في العراق فيما تطرقت مصادر للبيان المزعوم الذي تم تداوله عن تنظيم وتجنيد جماعة مسلحة في الأردن التي تشهد احتجاجات غاضبة ضد الاحتلال وحصار غزة.

وكانت حسابات عبر منصة إكس قد شاركت بياناً يتحدث عن تجنيد حزب الله العراقي لتنظيم مسلح وإرساله بالتزامن مع الطوفان البشري الذي سبب أزمة كبيرة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ولإسرائيل والإمارات والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.

استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا
استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق قبل أيام

وجاء في بيان منسوب للحزب التابع لإيران: “المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز مقاتلي المقاومة الإسلامية في الأردن”.

وأضاف البيان المزعوم: “الحزب التابع لإيران جهز ما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأطنان من المتفجرات”.

وأكد متابعون خطورة هذا البيان في وقت تكاد تحدث الاحتجاجات الشعبية في الأردن أثراً إيجابياً على المحاصرين في غزة وتضغط بشكل أكبر على الاحتلال الإسرائيلي وحليفه العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وبالنسبة للدولة الرابعة هي سوريا التي لا يتوقف القصف الإسرائيلي فيها والخامسة لبنان التي قد تصعد فيها إسرائيل المعركة حيث تتحدث عن تجهيز نفسها بشكل مستمر على الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة تأهباً لأي رد إيراني من خلال حزب الله اللبناني.

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