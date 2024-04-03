مجمع الشفاء قبل وبعد العدوان.. مجازر مروعة لا يمكن تخيلها (مقاطع مصورة ومشاهد أقمار صناعية)

وطن – تتوالى المشاهد التي توثِّق حجم الدمار في مجمع الشفاء الطبي ومحطيه في أعقاب تنفيذ جيش الاحتلال عملية اقتحام مروعة لمدة أسبوعين رافقها جرائم حرب وحشية.

ونشرت منصة إيكاد، تحليلا عن حجم الكارثة الإنسانية التي ظهرت في مجمع الشفاء، وذلك بين جثث متحللة، ودمار هائل, وهو ما وثّقته صور الأقمار الصناعية بجانب مشاهد لفظائع وثقها ناشطون ووسائل إعلام.

#جيونيوز 🗺️| كارثة إنسانية تظهر في مجمع الشفاء.. جثث متحللة، ودمار هائل.. فما الذي كشفته صور الأقمار الصناعية؟ وما الذي وثقه الناشطون ووسائل الإعلام من فظائع؟ pic.twitter.com/JpQRgNCRCf — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

فمع ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 1 أبريل، بدأت تظهر أخبار عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي كاملةً من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بعد أسبوعين من الحصار واقتحام المجمع الطبي.

ووثقت كاميرا قناة الجزيرة اللحظات الأولى من انسحاب آليات الاحتلال من منطقة المجمع، مُخلفة دمارًا هائلًا.

وفي صباح يوم 1 أبريل ذاته، أعلن جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة “إكس” انسحاب قوات الجيش والشاباك من منطقة مجمع الشفاء الطبي.

🔻ووثقت كاميرا قناة الجزيرة اللحظات الأولى من انسحاب آليات الاحتلال من منطقة المجمع، مُخلفة دمارًا هائلًا. 🔻وفي صباح يوم 1 أبريل ذاته، أعلن جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة "X" انسحاب قوات الجيش والشاباك من منطقة مجمع الشفاء الطبي. pic.twitter.com/0qaghgTOcA — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غـزة الرائد محمود بصل، إن قوات الاحتلال دمرت مباني مجمع الشفاء الطبي بالكامل، ولم يعد يصلح مطلقًا أن يكون مركزًا طبيًا.

هذا الأمر أكدته كذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر عسكري قوله إن مجمع الشفاء لن يعود للعمل لتضرره بشكل كبير بعد تحوله لساحة قتال.

ولتحديد حجم الدمار في المجمع ومحيطه، حصلت “إيكاد” على صور أقمار صناعية التقطتها “Sentinel Hub” في 15 مارس الماضي، أي قبل بدء العملية العسكرية على المجمع الطبي، وقارنتها بصور حديثة التُقطت في 30 مارس قبل انتهاء العملية العسكرية بيومين.

وأظهرت الصور دمارًا هائلًا في محيط المجمع، فضلًا عن ظهور ملامح دمار واسع في مجمع الشفاء ذاته.

🔻ولتحديد حجم الدمار في المجمع ومحيطه، حصلنا على صور أقمار صناعية التقطتها "Sentinel Hub" في 15 مارس الماضي، أي قبل بدء العملية العسكرية على المجمع الطبي، وقارنّاها بصور حديثة التُقطت في 30 مارس قبل انتهاء العملية العسكرية بيومين. 🔻لتُظهر الصور دمارًا هائلًا في محيط المجمع،… pic.twitter.com/jle7lnuSGm — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

كما أظهر مقطع فيديو حجم الدمار في المجمع ومحيطه من خلال مقارنة صور الأقمار الصناعية المُلتقطة في يومي 15 و30 مارس.

🔻وهنا مقطع فيديو يوضح حجم الدمار في المجمع ومحيطه من خلال مقارنة صور الأقمار الصناعية المُلتقطة في يومي 15 و30 مارس. pic.twitter.com/bIQP7JwTBS — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

وتوصلت المنصة، إلى صور أقمار صناعية أكثر وضوحًا التقطتها “Maxar” لمنطقة مجمع الشفاء في 1 أبريل، ونشرها صحفي المصادر المفتوحة في “نيويورك تايمز” أريك تولير أظهرت دمارًا كبيرًا في المنطقة مقارنةً بصورها في يونيو 2022.

وأظهرت الصور الحديثة للمجمع آثار عمليات تجريف من قِبل آليات الاحتلال لساحة المستشفى وحرق المباني الطبية.

🔻توصلنا إلى صور أقمار صناعية أكثر وضوحًا التقطتها "Maxar" لمنطقة مجمع الشفاء في 1 أبريل، ونشرها صحفي المصادر المفتوحة في نيويورك تايمز "Aric Toler"، أظهرت دمارًا كبيرًا في المنطقة مقارنةً بصورها في يونيو 2022. 🔻وأظهرت الصور الحديثة للمجمع آثار عمليات تجريف من قِبل آليات… pic.twitter.com/wS4pj0MSjC — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

وفيما يتعلق بالتصوير الأرضي لحجم الدمار في المجمع، فقد وثقت مشاهد نشرتها شبكة “قدس فيد” من داخل ومحيط مستشفى الشفاء الطبي حجم الدمار في أبنية ومحيط المجمع.

🔻وفيما يتعلق بالتصوير الأرضي لحجم الدمار في المجمع، فقد وثقت مشاهد نشرتها شبكة "قدس فيد" من داخل ومحيط مستشفى الشفاء الطبي حجم الدمار في أبنية ومحيط المجمع. pic.twitter.com/9fnKWKcB7G — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

ولم تتوقف جرائم الاحتلال على تدمير المباني فحسب، بل امتدت إلى قيامهم بإعدامات ميدانية سبق أن وثق المنصة حدوثها داخل مجمع الشفاء في أثناء حصاره.

كما ذكر ناجون من مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مستشفى الشفاء كيف قام الجنود بعمليات إعدام ميدانية، بل وصل الأمر لهرس المدنيين أحياءً تحت جنازير الآليات.

🔻ذكر ناجون من مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مستشفى الشفاء كيف قام الجنود بعمليات إعدام ميدانية، بل وصل الأمر لهرس المدنيين أحياءً تحت جنازير الآليات.https://t.co/XpPqYPLLHY — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

وأظهرت مقاطع أخرى تحلل جثمان طفل شهيد بعد انسحاب الاحتلال، وهو ما أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إلى أنه جريمة إعدام بحق الطفل.

🔻وأظهرت مقاطع أخرى تحلل جثمان طفل شهيد بعد انسحاب الاحتلال، وهو ما أشار "رامي عبده" رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنه جريمة إعدام بحق الطفل. pic.twitter.com/DicdAUqRt5 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) April 2, 2024

فيلم رعب

ووصف الصحفي في شبكة “CNN” خضر الزعنون، مشهد مجمع الشفاء بعد انسحاب جيش الاحتلال، بأنك تشعر كأنه فيلم رعب، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا.

وأضاف أن الجرافات سحقت جثث الناس في كل مكان حول المستشفى وفي ساحة المستشفى كذلك.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تُكشف بعد بالكامل، لكن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، بسبب المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

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دمار شديد في مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال، قد انسحب فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي بعد حصار واقتحام دام أسبوعين.

وأظهرت المشاهد التي أعقبت الانسحاب، حجما هائلا من الدمار، فيما عُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

ووثقت المشاهد، حجم الدمار الذي لحق بالمجمع الطبي ومحيطه، كما أظهرت مقاطع أخرى انتشار جثث متفحمه لشهداء في الشوارع والطرقات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، وبحث الأهالي عن جثث ذويهم في مقبرة الشفاء بعد تجريفها.

300 شهيد في مجمع الشفاء

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، قد قال إن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، وإن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.