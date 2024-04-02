25 قتيلاً جراء حريق اندلع بملهى ليلي في إسطنبول “فيديو”

وطن – أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 25 شخصاً وإصابة آخرين بجروح بعضها حرجة جراء حريق ضخم اندلع داخل ملهى ليلي في ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

وذكر موقع وسائل إعلام تركية بأن الحريق اندلع خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة بيشكتاش.

Beşiktaş'ta yangın! 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 yaralı pic.twitter.com/D1CtvdPZAa — Haber Report (@HaberReport) April 2, 2024

ووفقا لما أعلنه حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد الحريق وإخراج الضحايا ونقل الجرحى للعلاج.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا بتغريدة على حسابه في موقع إكس “فتح تحقيق في الحريق الذي وقع في بشكتاش بإسطنبول” مضيفاً: “سنواصل مشاركة التطورات حول هذا الموضوع مع الجمهور”.