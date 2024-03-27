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حريق أشبه بالبركان يندلع في محافظة مصرية ومشاهد مرعبة للنيران

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حريق مزرعة في الإسماعيلية

وطن – انتشرت على الإنترنت مشاهد لحريق مروع، اندلع في مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية في مصر، التهم إحدى المزارع دون تسجيل ضحايا.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، انتشار النيران بكثافة جراء الحريق المروع.

ومع اندلاع الحريق، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و2 سيارة إسعاف؛ للسيطرة على النيران الكثيفة التي اندلعت.

وتسبب الحريق المروع، في التهام خمسة أفدنة، في المزرعة المخصصة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

زيادة الحرائق في مصر

وشهدت الفترة الماضية، زيادة ملحوظة في عدد الحرائق التي تشهدها مصر، مثل حريق استوديو الأهرام الذي طال عدة عقارات مجاورة، وحريق هائل في مول تجاري بضاحية التجمع الخامس داخل أحد الملاهي الليلية، وامتد ليسبب أضراراً في 4 بنوك رئيسية.

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كما تضمنت الحوادث، حريق هائل التهم مصنع أخشاب في محافظة بني سويف بصعيد مصر، وآخر التهم شقة سكنية في أسيوط، فيما تفحم أكثر من 50 نخلة بالوادي الجديد بعد نشوب حريق كبير لعدة ساعات.

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