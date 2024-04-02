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“نبي الغضب” الإسرائيلي يحذّر قومه من “الهاوية”

بقلم
"نبي الغضب" الإسرائيلي يحذّر قومه من "الهاوية"

وطن – حذر ضابط إسرائيلي متقاعد مما وصفه “بطريق الهاوية” التي ستصل إليه إسرائيل بفعل السياسة الهوجاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتخبط جيش الاحتلال.

وكتب الجنرال احتياط والخبير العسكري (اسحق بريك) الذي لقب بـ”نبي الغضب” بسبب تنبئه بـ”طوفان الأقصى“، في صحيفة “هآرتس” مقالة بعنوان: “نتنياهو والجيش يقوداننا إلى الهاوية”.

وقال فيها إن إسرائيل تقف اليوم على مفترق طرق حاسم، ونتائج أفعالها (أو إغفالاتها) ستقرر مصيرها للوجود أو للعدم.

وأضاف: “لسوء الحظ، فإن الاتجاه هو ضدنا. إذا لم يقف شعب إسرائيل وإذا لم يقم كـ”سيادة”-حسب قوله- بإجراء تغيير ليحل محل القيادة السياسية والعسكرية التي يحتقرها، فإننا ببساطة لن نتمكن من البقاء هنا.”

وأضاف مهاجما نتنياهو وتصريحاته بأن الشعار الفارغ “تدمير حماس بشكل مطلق” الذي بناء عليه يقود المستوى السياسي والأمني الحرب، سيؤدي إلى فقدان الأسرى والإنجازات العسكرية في قطاع غزة واقتصاد إسرائيل والدول الصديقة لنا في العالم والأمن الاستراتيجي للدولة” حسب وصفه.

الحروب لا تُربح بالطائرات

وكان بريك قال في مقابلة خاصة لصحيفة ـ”معاريف” العبرية نشرت في تشرين الأول الماضي، إن نتنياهو كان يتصور أن التهديد الرئيسي هو السلاح النووي الإيراني. وكان يهتم ليل نهار بهذا الأمر فقط”.

وأضاف: “لم يفهم أن الحروب لا تُربح بالطائرات، بل بالتعاون بين الأرض والجو.”

واستدرك :”كيف يمكنك البقاء على قيد الحياة بهذه الطريقة عندما لا أحد يفكر في المستقبل.”

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