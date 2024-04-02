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مبارك يُحرج السيسي في حفل تنصيبه.. هكذا قارن نجله علاء بينهما وأشعل المواقع

بقلم
مبارك يُحرج السيسي في حفل تنصيبه.. هكذا قارن نجله علاء بينهما وأشعل المواقع

وطن – تسببت صورة للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك نشرها نجله علاء، الثلاثاء، بالتزامن مع الحفل الذي أقامه السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان تنصيبه رئيسا لولاية جديدة بعد “مسرحية الانتخابات”، في حرج للرئيس المصري ونظامه.

ووضع النشطاء السيسي في مقارنة مع مبارك بسبب هذه الصورة، مؤكدين أن علاء مبارك يلمز رئيس النظام المصري بشكل غير مباشر وتعمد إظهار هذه المقارنة في يوم تنصيبه رئيسا لولاية جديدة.

علاء مبارك يلمز السيسي في حفل تنصيبه

ونشر علاء صورة قديمة لوالده وهو يجلس على منصة وأمامه ميكرفون، وقد تكون منصة مجلس النواب. ويشار إلى أن السيسي أدى اليمين الدستورية اليوم في مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية.

وعلق علاء مبارك على الصورة فقط بقوله:”رحمة الله عليك” دون أي إضافات أخرى، ولكن سريعا ما فطن متابعوه للمقصود.

وفي هذا السياق كتب ناشط باسم إبراهيم معلقا:”بتحب الاسقاط اوي يا استاذ علاء”.

وتابع:”انا متفق معاه ان اي محاولة للمقارنة في كل حفلات التنصيب لمبارك خلال ٣٠ عام حكم وبين محدث النعمه الجعان دا هي هراء بس دا ميمعنش انهم الاتنين اخصام للشعب يوم القيامة عند الله وعند الله تجتمع الخصوم.”

وكتب مغرد في ذات السياق ساخرا:”ملعوبة” في إشارة لتعمد علاء مبارك وضع السيسي في مقارنة مع والده عبر هذه الصورة.

فيما دونت ناشطة أخرى:”هيبه وحضور وكاريزما وشبعان مش محتاج مهرجانات.. الله يرحمه ويرحم أيامه كل يوم الناس بتشوف وبتفهم وبتقارن وبتترحم عليه.”

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السيسي يحلف اليمين

واليوم الثلاثاء، أدى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، لفترة رئاسية ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

ولاقى موكب السيسي الفاره أثناء حضوره لأداء اليمين انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً بشدة، وباع السيسي مؤخرا أصول الدولة فضلا عن القروض في محاولة لمعالجة الانهيار الاقتصادي الذي تسبب به.

وتلا عبد الفتاح السيسي “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

كما قدم السيسي وعود رئاسية جديدة ـ زائفة ـ للمصريين كعادته في محاولة لتخدير المصريين الذين باتوا على حافة الانفجار في وجهه.

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