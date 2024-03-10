بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده (فيديو)

وطن – في لمز واضح رد غير مباشر على إساءة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها وتقزيم دورها ماضياً وحاضراً في حديثه أمس، نشر علاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده يشيد فيه بمصر معتبراً أنها أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيراً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أثارت الجدل للسيسي، تحدث فيها أمس عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”، وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ان مصر هى اكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيرا…🇪🇬 pic.twitter.com/fZpP6hCyo7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 9, 2024

وكان السيسي قال خلال كلمة له في الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.” في جمل اعتبرها كثيرون إهانة لمصر والمصريين.

علاء مبارك يسخر من السيسي

وفي مقطع الفيديو الذي استعاده “علاء مبارك ” ويعود إلى كانون الثاني 2011، يظهر والده في خطاب له ليقول بنبرة اعتزاز إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها.

وأضاف الرئيس الراحل مبارك الذي أطيح بحكمه في ثورة شعبية عام 2011: “هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون”، وتابع :”سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.”

وأردف الرئيس المصري الراحل في الفيديو المستعاد أن مصر “هي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام”.

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“ظلم وتوجه سياسي خاطئ”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” حيال الفيديو المستعاد للرئيس حسني مبارك، وما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر حاليا.

وفي هذا السياق علق “عصام محمد”: “حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة من الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة وإلا الشعب وإلا طلع يذل الشعب” .

حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة هن الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة والا الشعب والا طلع يازل الشعب .#تركي_الشيخ #مصر_هتعدي_وقد_التحدي #ابو_عبيده #أبوعبيدة #٢٥يناير

#السيسى_خربها #مفيش_سوق_سودا_تاني #رمضان_مبارك pic.twitter.com/5hk4clwwtW — islam mohamed (@islamomda) March 9, 2024

وعقب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي :”من جهة المقارنة، عهد مبارك أفضل من عهد السيسي طبعا”.

وأضاف :”المعيشة في عهد مبارك أرخص، والحريات السياسية والإعلامية أكثر وأوسع. لكن في العهدين ظلم وتوجه سياسي خاطئ، وفساد. إنما في عهد السيسي الحال أسوأ بكثير.”

عهد حسني مبارك لم يكن (ذهبيا) كما يصوره علاء مبارك.

لكن ما يعجبك في @AlaaMubarak_ أنه ركب المخاطر الجسيمة ولم يفرّط في حق أبيه، ودافع عنه وعن رصيده أمام أكبر رأس في مصر اليوم.

ويحسب لعلاء مبارك أيضا أن فيه غيرد دينية واضحة. وهذه خصلة تحسب لوالديه كذلك.

من جهة المقارنه، عهد مبارك… https://t.co/mxbXvyxsyU — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 10, 2024

وفي السياق ذاته قال “عبد القادر عثمان” : “فعلا الحال في عهد السيسي أسوأ والموقف أبهت، والجيش أضعف، والدور أضيع والتأثير أغيب والفساد أعلى وأستدرك :”مصر ميتة سريرياً”.