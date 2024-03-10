الرئيسية » الهدهد » بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده (فيديو)

بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده (فيديو)

بقلم
بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده

وطن – في لمز واضح رد غير مباشر على إساءة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها وتقزيم دورها ماضياً وحاضراً في حديثه أمس، نشر علاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده يشيد فيه بمصر معتبراً أنها أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيراً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أثارت الجدل للسيسي، تحدث فيها أمس عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”، وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قال خلال كلمة له في الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.” في جمل اعتبرها كثيرون إهانة لمصر والمصريين.

علاء مبارك يسخر من السيسي

وفي مقطع الفيديو الذي استعاده “علاء مبارك ” ويعود إلى كانون الثاني 2011، يظهر والده في خطاب له ليقول بنبرة اعتزاز إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها.

وأضاف الرئيس الراحل مبارك الذي أطيح بحكمه في ثورة شعبية عام 2011: “هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون”، وتابع :”سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.”

وأردف الرئيس المصري الراحل في الفيديو المستعاد أن مصر “هي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام”.

  • اقرأ أيضا:
السيسي يفجر الغضب بعد “تقزيم” مصر وإهانة المصريين على الهواء (فيديو)

“ظلم وتوجه سياسي خاطئ”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” حيال الفيديو المستعاد للرئيس حسني مبارك، وما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر حاليا.

وفي هذا السياق علق “عصام محمد”: “حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة من الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة وإلا الشعب وإلا طلع يذل الشعب” .

وعقب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي :”من جهة المقارنة، عهد مبارك أفضل من عهد السيسي طبعا”.

وأضاف :”المعيشة في عهد مبارك أرخص، والحريات السياسية والإعلامية أكثر وأوسع. لكن في العهدين ظلم وتوجه سياسي خاطئ، وفساد. إنما في عهد السيسي الحال أسوأ بكثير.”

وفي السياق ذاته قال “عبد القادر عثمان” : “فعلا الحال في عهد السيسي أسوأ والموقف أبهت، والجيش أضعف، والدور أضيع والتأثير أغيب والفساد أعلى وأستدرك :”مصر ميتة سريرياً”.

قد يعجبك أيضاً

بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده

بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين.. علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده (فيديو)

قد تعرفها لأول مرة.. أحكام فقهية لصلاة التراويح وحكمها للمنفرد والمسافر

قد تعرفها لأول مرة.. أحكام فقهية لصلاة التراويح وحكمها للمنفرد والمسافر

أعلن الثلاثاء أول أيام رمضان.. الأردن ينضم لسلطنة عمان ويخالف السعودية ومصر

من “العربجي” إلى “كسر العظم”.. الدراما السورية في رمضان تحاكي هموم الشعب

أعلن الثلاثاء أول أيام رمضان.. الأردن ينضم لسلطنة عمان ويخالف السعودية ومصر

أعلن الثلاثاء أول أيام رمضان.. الأردن ينضم لسلطنة عمان ويخالف السعودية ومصر

“رمضان جانا”.. من أغنية مغمورة إلى أيقونة للشهر الفضيل كل عام

“رمضان جانا”.. من أغنية مغمورة إلى أيقونة للشهر الفضيل كل عام

هل تنقذ الأموال الساخنة الاقتصاد المصري أم تزيد من أزماته؟

هل تنقذ الأموال الساخنة الاقتصاد المصري أم تزيد من أزماته؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior