صراخ أثناء صلاة التروايح.. شاهد ما حدث لكويتي مسحور عندما قرأ الشيخ النفيس آية عن الشيطان

وطن – شهدت صلاة التراويح في أحد مساجد الكويت موقفاً غريباً أثار جدلا، بعد أن صرخ أحد المصلين بصوت عال لدى وصول الإمام لآية تتحدث عن “كيد الشيطان”.

وكان الشيخ “أحمد النفيس” يقرأ قوله تعالى من سورة الإسراء ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد”.

وعند وصوله إلى قوله تعالى:”وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا” يسمع صوت أحد الأشخاص في الصفوف الخلفية من المصلين وهو يصرخ بصوت عال وكأن طارئاً ألم به.

المقطع صحيح وليس مفبرك

والحمدلله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين. pic.twitter.com/6GGkDCQmx2 — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) April 2, 2024

المقطع صحيح وليس مفبرك

وشكك بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة الفيديو مدعين أن الصوت تم إضافته إلى خلفية الفيديو. مما دفع الإمام الذي كان يقرأ القرآن الشيخ “أحمد بن عبدالعزيز النفيس” ليؤكد أن المقطع صحيح وليس مفبرك.

وأضاف النفيس في تغريدة على حسابه في “إكس“-تويتر سابقاً :”الحمدلله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة”.

المقطع صحيح وليس مفبرك

والحمدلله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين. pic.twitter.com/6GGkDCQmx2 — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) April 2, 2024

وأضاف :”نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين”.

كما حظي الرجل، الذي لم تتضح هويته، بتعاطف واسع بعد تداول الفيديو، وسط عبارات تدعو له بالشفاء.