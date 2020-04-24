“شاهد” ماذا فعل كويتي “مسحور” بعائلة كانت آمنة في منزلها خلال الحظر!!

حاول أحد الأشخاص ظهر بحالة غير طبيعية التهجم على منزل في أحد الأحياء في الكويت مطالبا بإدخاله عقب زعمه وجود سحر داخل هذا المنزل.

وقال النشطاء إن الحادثة وقعت في منطقة اليرموك التابعة لمحافظة العاصمة الكويتية أثناء فترة حظر التجوُل الجزئي المفروض في البلاد.

وظهر الشاب أمام سور المنزل مخاطبا عددا من أصحاب المنزل للسماح له بالدخول لوجود سحر “مدعيا أنه سيدلهم على مكان من صنع السحر”.

وهدد الشاب بقتل نفسه إن لم يُسمح له بالدخول قبل أن تتدخل إحدى السيدات محاولة تهدئته حيث اتهمها بصنع السحر له.

وأبدى مغردون تعاطفهم مع الشاب رافضين نشر صورته والتشهير به “لكونه بحالة غير متزنة تُظهر بأنه قد يكون مريضا فعلاً”.