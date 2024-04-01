مصر.. سبب انتحار عامل قناة السويس الذي أنقذ سفينة إيفر جيفن الجانحة

وطن – أقدم المواطن المصري أحمد عزت أحد عمال قناة السويس والذي اشتهر في عملية إنقاذ السفينة الجانحة إيفر جيفن، على الانتحار من خلال شنق نفسه بأحد الأوناش.

وفي رسالته الأخيرة، كتب العامل المنتحر عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: “ابقوا افتكروني بالخير”.

وأثار انتحار العامل المصري، موجة واسعة من التعاطف، بعدما كان قد لفت الأنظار بقوة خلال جهودها في إنقاذ السفينة إيفر جيفن التي جنحت بقناة السويس في 2021.

سبب انتحار العامل المصري

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر مقربة منه أنه كان يمر بخلافات عائلية تسببت في دخوله حالة من الاكتئاب والعزلة.

نعي العامل المتوفى

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية قد نعت ببالغ الأسى أحمد عزت.

وقالت اللجنة في بيان لها: “بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية فقيدها الزميل أحمد عزت سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم”.