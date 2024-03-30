افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)

وطن – في حدث غريبٍ وهو الأول من نوعه في البلاد، جرى افتتاح مسجد في بنغلاديش مخصص لمجتمع “الهجرة” -المتحولين جنسيا-.

تم بناء المسجد بالقرب من “ميمنسينغ”، شمال العاصمة دكا على ضفاف نهر براهمابوترا، على أرض تبرعت بها الحكومة بعد طرد “مجتمع الهجرة” في المدينة من جماعة قائمة.

مسجد ومقبرة لدفن المتحولات جنسيًا!

وقال مؤسس جمعية المتحولين جنسيًا في بنغلادش عبد الرحمن آزاد، لوكالة فرانس برس، إن المسجد الجديد هو الأول من نوعه في البلاد، وأنه كان يجري الإعداد لفتح سجد آخر، إلا أن السكان المحليين اعترضوا على وجوده.

واضاف أن المسجد الجديد توجد به مقبرة لدفن المتحولات جنسيًا بعدما رفضت مقبرة إسلامية محلية العام الماضي دفن امرأة مهاجرة شابة داخل أراضيها.

وقالت زعيمة الطائفة جوييتا تونو في كلمة ألقتها أمام المصلين: “من الآن فصاعدا، لا يمكن لأحد أن ينكر على المهاجرين الصلاة في مسجدنا”.

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، والتي بدت متأثرة بشكل واضح، وهي ترتدي وشاحا أبيض يغطي شعرها: “لا يمكن لأحد أن يسخر منا”.

وقالت سونيا (42 عاما) التي كانت تحب تلاوة القرآن عندما كانت طفلة ودرست في معهد ديني إسلامي: “لم أحلم قط أنني أستطيع الصلاة في مسجد مرة أخرى طوال حياتي”.حسبما نقلت فرانس 24

ولكن عندما خرجت كمهاجرة، وهو الاسم الشائع للنساء المتحولات جنسيا في جنوب آسيا، مُنعت من الصلاة في أحد المساجد.

وقالت سونيا التي تستخدم اسما واحدا فقط: “كان الناس يقولون لنا: لماذا أنتم هنا في المساجد؟ يجب أن تصلوا في المنزل. لا تأتوا إلى المساجد”.

وأضافت: “كان الأمر مخزيا بالنسبة لنا، لذلك لم نذهب. الآن، هذا مسجدنا. الآن، لا أحد يستطيع أن يقول لا”.

وتبرعت العشرات من النساء المتحولات بالوقت والمال لبناء مسجد داكشين شار كاليباري، الذي افتتح هذا الشهر.

إمام المسجد: “أعجبت بشخصياتهم وأفعالهم”

من جانبه، قال إمام المسجد عبد المطلب (65 عاما) إن “اضطهاد مجتمع الهجرة” يتعارض مع تعاليم عقيدته.

وقال الإمام لوكالة فرانس برس: “إنهم مثل أي شخص خلقه الله تعالى”.

وأضاف: “منذ أن كنت هنا في هذا المسجد، أعجبت بشخصياتهم وأفعالهم”.

وانتقدت جماعات إسلامية الاعتراف بالبنغلادشيين المتحولين جنسيا في الكتب المدرسية. وقادت مسيرات لمطالبة الحكومة بالتخلي عن مساعيها لإدراجهم في المناهج الدراسية.