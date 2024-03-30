الرئيسية » حياتنا » افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)

افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)

بقلم
بنغلاديش تخصص أول مسجد لفئة المتحولين جنسيا

وطن – في حدث غريبٍ وهو الأول من نوعه في البلاد، جرى افتتاح مسجد في بنغلاديش مخصص لمجتمع “الهجرة” -المتحولين جنسيا-.

تم بناء المسجد بالقرب من “ميمنسينغ”، شمال العاصمة دكا على ضفاف نهر براهمابوترا، على أرض تبرعت بها الحكومة بعد طرد “مجتمع الهجرة” في المدينة من جماعة قائمة.

مسجد ومقبرة لدفن المتحولات جنسيًا!

وقال مؤسس جمعية المتحولين جنسيًا في بنغلادش عبد الرحمن آزاد، لوكالة فرانس برس، إن المسجد الجديد هو الأول من نوعه في البلاد، وأنه كان يجري الإعداد لفتح سجد آخر، إلا أن السكان المحليين اعترضوا على وجوده.

بنغلاديش تخصص أول مسجد لفئة المتحولين جنسيا
مسجد المتحولين جنسياً في بنغلاديش

واضاف أن المسجد الجديد توجد به مقبرة لدفن المتحولات جنسيًا بعدما رفضت مقبرة إسلامية محلية العام الماضي دفن امرأة مهاجرة شابة داخل أراضيها.

وقالت زعيمة الطائفة جوييتا تونو في كلمة ألقتها أمام المصلين: “من الآن فصاعدا، لا يمكن لأحد أن ينكر على المهاجرين الصلاة في مسجدنا”.

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، والتي بدت متأثرة بشكل واضح، وهي ترتدي وشاحا أبيض يغطي شعرها: “لا يمكن لأحد أن يسخر منا”.

وقالت سونيا (42 عاما) التي كانت تحب تلاوة القرآن عندما كانت طفلة ودرست في معهد ديني إسلامي: “لم أحلم قط أنني أستطيع الصلاة في مسجد مرة أخرى طوال حياتي”.حسبما نقلت فرانس 24

مجتمع الهجرة في بنغلاديش
مجتمع الهجرة “الجنس الثالث” في بنغلاديش

ولكن عندما خرجت كمهاجرة، وهو الاسم الشائع للنساء المتحولات جنسيا في جنوب آسيا، مُنعت من الصلاة في أحد المساجد.

وقالت سونيا التي تستخدم اسما واحدا فقط: “كان الناس يقولون لنا: لماذا أنتم هنا في المساجد؟ يجب أن تصلوا في المنزل. لا تأتوا إلى المساجد”.

وأضافت: “كان الأمر مخزيا بالنسبة لنا، لذلك لم نذهب. الآن، هذا مسجدنا. الآن، لا أحد يستطيع أن يقول لا”.

وتبرعت العشرات من النساء المتحولات بالوقت والمال لبناء مسجد داكشين شار كاليباري، الذي افتتح هذا الشهر.

إمام المسجد: “أعجبت بشخصياتهم وأفعالهم”

من جانبه، قال إمام المسجد عبد المطلب (65 عاما) إن “اضطهاد مجتمع الهجرة” يتعارض مع تعاليم عقيدته.

وقال الإمام لوكالة فرانس برس: “إنهم مثل أي شخص خلقه الله تعالى”.

بنغلاديش تخصص أول مسجد لفئة المتحولين جنسيا
إمام المسجد عبد المطلب (65 عاما) 

وأضاف: “منذ أن كنت هنا في هذا المسجد، أعجبت بشخصياتهم وأفعالهم”.

وانتقدت جماعات إسلامية الاعتراف بالبنغلادشيين المتحولين جنسيا في الكتب المدرسية. وقادت مسيرات لمطالبة الحكومة بالتخلي عن مساعيها لإدراجهم في المناهج الدراسية.

 

قد يعجبك أيضاً

بنغلاديش تخصص أول مسجد لفئة المتحولين جنسيا

افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)

بعد جدل مراوغته.. وسيم يوسف يؤكد إصابته رسمياً بأخبث أنواع السرطان وهو سرطان ساركوما الخبيث

بعد جدل مراوغته.. وسيم يوسف يؤكد إصابته رسمياً بأخبث أنواع السرطان “فيديو”

يديعوت أحرنوت: الأمريكيون فقدوا الثقة في قدرة إسرائيل على الانتصار بحرب غزة

يديعوت أحرنوت: الأمريكيون فقدوا الثقة في قدرة إسرائيل على الانتصار بحرب غزة

برسالة غريبة على باب مسجد.. سيدة عربية تثير الضجة بعد سرقة حذائها أثناء الصلاة

برسالة غريبة على باب مسجد.. سيدة عربية تثير الضجة بعد سرقة حذائها أثناء الصلاة “فيديو”

محمد صلاح وأولمبياد باريس

هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟!.. رئيس الاتحاد المصري يُجيب على ذلك

تفحيط في الكويت

طارت في الهواء.. انقلاب سيارة أثناء تفحيط صاحبها في شوارع الكويت “فيديو”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior