اصطدام عنيف بيسرا اللوزي.. إصابة نسرين أمين في “رامز جاب من الآخر” (فيديو)

وطن – تصدرت الفنانة “نسرين أمين” التريند على منصات السوشيال ميديا، بعد أنباء عن إصابتها في مقلب برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويعرض على شاشة “mbc مصر”.

وتدور أحداث “رامز جاب من الآخر” ـ برنامج رامز جلال الرمضاني الجديد ـ حول أجواء من الرعب والإثارة وأشياء غير متوقعة تجاه ضيوف البرنامج.

فاتنة الزمالك وموزة عابدين، يسرا اللوزي و نسرين امين في #رامز_جاب_من_الآخر

😍😂 pic.twitter.com/RHLQmgLwgR — Ramez Galal (@ramezgalal) March 29, 2024

وعبر حسابه الشخصي على منصة إكس، كتب رامز جلال عن الحلقة قائلاً: “معانا ومعاكم فاتنة الزمالك وموزة عابدين، يسرا اللوزي ونسرين أمين في رامز جاب من الآخر”.

إصابة نسرين أمين في الركبة

وكعادته سخر رامز جلال من النجمتين في مقدمة كوميدية ببداية الحلقة، إذ قال عنهما: “معانا نجمتين مش راضين بحالهم، الأولى الناس حبتها عشان فرفوشة والتانية عاملة فيها شبح وبتلبس لبس مايلبسوش حرامي، معانا اللي مش رضين بحالهم، يسرا اللوزي ونسرين أمين”.

اقرأ أيضا:

وتعرضت نسرين أمين للإصابة في ركبتها نتيجة اصطدامها بالفنانة يسرا اللوزي بعد نزولهما إلى الغرفة السوداء، التي تبدأ منها المقالب.

حلقة نسرين أمين ويسرا اللوزي مع رامز جلال

واختبر رامز جلال نسرين ويسرا اللوزي على طريقته حيث طلب منهما تمثيل مشهد بين سيدة وخادمتها بعد سرقة خاتمها و تبادلا الأدوار ليعلق رامز: “الإيليت هتفضل إيليت والبيئة هتفضل بيئة”.

اعترافات كوميدية لـ نسرين أمين ويسرا اللوزي في رامز جاب من الآخر#رامز_جاب_من_الاخر #MBC1 #رمضان_يجمعنا

يعرض حصريا على شاهد *مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://t.co/R5KfeAT3Q5 pic.twitter.com/ko7Tb6tSVg — MBC1 (@mbc1) March 29, 2024

وانطلقت مراحل البرنامج المشوق الذي أثبت حضوراً لافتاً في الدورة الرمضانية الحالية بفقرة المقلب بـ “الكلب” و”السير” حيث قام “رامز” بسؤال نسرين أمين: “هل ينفع يسرا تعمل أدوارك؟”.

فردت عليه “نسرين”: “اه ينفع”، وقام بسؤال “يسرا اللوزي” نفس السؤال وردت عليه قائلة: “اه ينفع تعمل أدواري بس مش كلها”.