محمد رياض يصدم رامز جلال بمفاجآت.. وسوسن بدر تتحداه في “قلع الحجر” (فيديو)

وطن – شهدت أحدث حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز جاب من الآخر” استضافة الفنان المصري محمد رياض، ومواطنه الممثل طارق لطفي. وبرز الاثنان وهما في حالة سقوط وخوف فيما تصدرت الحلقة 15 من مسلسل قلع الحجر بين رياض والممثلة سوسن بدر.

ووصفت الحلقة الجديدة من برنامج الممثل المصري رامز جلال بالمختلفة لأنها ضمت الثنائي الشهير طارق لطفي ومحمد رياض. وبرأي رامز فإن الاثنين “لم يقدما أي أدوار أكشن لأنهما لم يجددا في تقديم أدوارهما” ولهذا اختارهما حسبما أشار في حلقته.

محمد رياض في رامز من الآخر

وذكر رامز جلال في الحلقة: “النهاردة جايبلكم نجمين كبار من جيل الوسط، 30 سنة بيمثلوا وهم قاعدين على الكنبة، وأصعب حاجة على الموهبة الحقيقية إنك تحصرها في دور واحد على الهادي.. على الرايق.. ما جريوش.. ما اتنططوش.. ما عرقوش.. مشهد أكشن واحد ما عملوش”.

وأضاف الفنان المصري في برنامج المقالب: “النهاردة جايبهم عشان أكشف في شخصيتهم جوانب خفية، قدرات كتير كانت مستخبية، و أعرف المنتجين و المخرجين إنهم غلطانين وان الأكشن خسر الرجالة ديه”.

في بداية الحلقة كان طارق لطفي وفي استقباله رامز بتعليق على اللوك الذي ظهر به ورد الممثل الضيف بأن هذا الزي لدور جديد مردفاً: “والنبي ما تبهدلنيش”.

وبعد ذلك وصل محمد رياض الذي صرّح أنه كان قبل عالم الفن لاعب كرة قدم وشارك محمود ياسين في مسلسل “التوبة”.

مقلب محمد رياض وطارق لطفي

بدأت حلقة المقالب مع رياض ولطفي بسقوطهما في الغرفة السوداء وصدمهما لبعض بقوة.

و في أسئلة رامز نفى طارق لطفي أن محمد رياض أخذ منه أي أدوار.

و سأل رامز محمد رياض عن رأيه في لوك طارق لطفي، فأبدى إعجابه به.

وأشار طارق إلى أنه يعاني من فوبيا من الأماكن المغلقة “النفق”.

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أغنية بحلم بيك

واضطر الممثل الشهير إلى أن يستسلم من بعدها وكان لافتاً على الجسر غناء محمد رياض “بحلم بيك” بينما قال لطفي “أنا دمي مش خفيف”.

وكان تعليق الفنان المصري محمد رياض في نهاية الحلقة: “بس على فكرة صعب جداً ” وبالنسبة لطارق لطفي “التورنيدو كان الأصعب…”

تصدر اسم محمد رياض أيضاً مع اسم الممثلة سوسن بدر التي تحداها في مسلسل قلع الحجر الحلقة 15.

وضمن تطور جديد فى الأحداث قررت روحية “سوسن بدر” العودة إلى منزلها بعد تعرضها للإصابة فى رأسها.

محمد رياض وسوسن بدر

وكانت إصابتها نتيجة ضرب شقيقها فرماوى “محمد رياض” لها، وبسبب ذلك يتعرض فرماوى إلى أزمة مع زوجته تحية “منى عبد الغنى”.

وتكتشف تحية أن فرماوي تزوج عليها عرفيا فى فتاة أخرى وبرغم غضبها منه إلا أنها تحاول أن تتجاوز الموقف.

يذكر أن مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون.

ويسلط العمل الضوء على حقوق المرأة وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في بعض مناطق مصر حسبما يذكر صناع العمل.