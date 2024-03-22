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أحمد السقا يكشف الحقيقة عن برنامج رامز جلال!

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أحمد السقا رامز جاب من الآخر

وطن – نفى الفنان المصري أحمد السقا معرفته بتفاصيل المقلب الذي أوقعه فيه الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه هذا العام “رامز جاب من الآخر”.

وأكد أحمد السقا عدم علمه بالمقلب وقال في تصريحاتٍ صحفية: “والله العظيم لم أكن على علم بما سيحدث في المقلب، رامز جلال دعاني للمشاركة، واتصل بي مباشرة وأخبرني أن برنامجه هذا العام سيكون حواريًا، وبالفعل وافقت على المشاركة، وكانت هناك مفاجأة غير متوقعة لي ولباسم سمرة”.

كم تقاضى أحمد السقا وباسم سمرة؟

ويبحث الكثيرون عن أجر أحمد السقا وباسم سمرة في برنامج رامز جلال الجديد، والمبالغ التي يتقاضاها الضيوف للظهور في “رامز جاب من الآخر“.

وبشأن هذا الأمر فهناك توقعات وتكهنات تؤكد حصول كلاً من أحمد السقا وباسم سمرة على مبلغ مالي كبير يتخطى النصف مليون جنيه، ولكن هذا الرقم ليس مؤكدا حتي الان.

وتشير بعض التسريبات إلى أن أجور النجوم مقابل الظهور مع رامز جلال، تتفاوت من نجم لآخر ويحدد القيمة فريق إنتاج البرنامج.

وتقوم فكرة برامج رامز جلال هذا العام على إحضار اثنين من الفنانين الذين بينهم خلاف أو علاقة تربط بينهم، وسط بعض أنواع الزواحف المخيفة مثل الثعابين والتماسيح والحشرات. بالإضافة إلى بعض المقالب الأخرى التي ستجعل الضيف يرغب في النيل من رامز بعد اكتشاف المقلب.

 

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