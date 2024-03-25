اشتعل وتفحم.. مشهد مخيف لصاعقة قتلت سعوديا في لمح البصر (فيديو)

وطن – أدت صاعقة برق إلى مقتل راع في أحد مناطق المملكة العربية السعودية على الفور حتى أن جثته تفحمت، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة على نطاق واسع.

ووفق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فإن الصاعقة ضربت الراعي، بسبب سماعة الأذن في جواله، ولم يتم التأكد من مصدر المعلومة أو صحتها.

وأظهر مقطع فيديو أليم جثة الراعي وقد تفحمت فيما بدت عصاه وحذائه إلى جانبه.

وفاة راعي غنم هذا اليوم بسبب صاعقة ( برق ) ..

ويقال انها بسبب سماعة الاذن . pic.twitter.com/QWigA7ZDua — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) March 24, 2024

وتشهد غالبية مناطق المملكة هذه الأيام، تقلبات جوية مصحوبة بأمطار غزيرة يتخللها موجات قوية من الرعد والبرق.

ويعتبر هطول الأمطار في السعودية من الأمور النادرة التي تحدث في البلاد وهذا لأنها تتمتع بمناخ صحراوي وفي أغلب الأحيان تهطل الأمطار في الفترة التي تقع بين شهر نوفمبر إلى شهر أبريل.

الرعد والبرق

وكانت “المديرية العامة للدفاع المدني” في المملكة حذرت في أوقات سابقة المواطنين والمقيمين أثناء مشاهدة الغيوم وسماع صوت الرعد ومشاهدة البرق، من التعرض لآثار تلك المشاهدات من الصواعق والأمطار الخطرة وما تسببه من خسائر في الأرواح أو الممتلكات.