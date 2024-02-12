ضربة برق مرعبة تقتل لاعب كرة قدم وسط ذهول اللاعبين! (فيديو)

وطن – قتلت ضربة برق لاعب كرة قدم أثناء لعبه مباراة ودية في إندونيسيا.

تم التقاط اللحظة التي ضربت بها الصاعقة اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، في استاد “سيليوانجي” في مدينة باندونج.

وقد تم التعرف على اللاعب فيما بعد باسم “سيبتاين رهارجا”، وكان يشارك في مباراة كرة قدم ودية بين فريقين عندما ضربته الصاعقة حوالي الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي.

ضربة برق تقتل لاعب كرة قدم

تقول تقارير أوردها الإعلام المحلي، إنه كان لا يزال يتنفس بعد الحادث وتم نقله على الفور إلى مستشفى محلي. لكنه توفي بعد أن عانى من حروق شديدة.

كشف تحليل الضربة من قبل وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن السحابة التي جاءت منها الصاعقة كانت على بعد 300 متر فوق الاستاد عندما ضربت.

الحادث المأساوي هو الثاني من نوعه، فقد أصيب لاعب كرة قدم إندونيسي بضربة برق أثناء بطولة لمن هم تحت 13 عامًا في عام 2023.

اقرأ أيضاً:

اللاعب، الذي أصيب بتوقف القلب، تم نقله بسرعة من الملعب وأخذ إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي.

تم إنعاش الشاب بنجاح بعد الإسعافات الأولية واستعاد وعيه بعد حوالي 20 دقيقة.

حوادث مشابهة

في عام 2023، تعرض لاعب كرة قدم برازيلي يبلغ من العمر 21 عامًا أيضًا لضربة برق أثناء وجوده على أرض الملعب في البرازيل.

كايو هنريكي دي ليما جونكالفيس، 21 عامًا، كان يلعب لفريقه “أونياو جاييرينسي” في مباراة كأس في ولاية بارانا الجنوبية عندما أصيب بضربة البرق.

تم نقله إلى المستشفى بعد أن انهار على أرض الملعب. لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

كما أصيب ستة لاعبين آخرين على أرض الملعب بصاعقة البرق وقضوا وقتًا في المستشفى بعد ذلك.