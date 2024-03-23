بيان لعائلات الشاوي عن الدكتور عماد شعلان والفيديو الإباحي.. ماذا جاء فيه؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل بياناً جديداً من آل الشاوي في العراق يتعلق بأسرة المتورط في جرائم جنسية مع الطالبات عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة الدكتور “عماد شعلان الشاوي”، بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية التي ضجت بها الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل في العراق.

وضجت العراق ودول عربية بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع في منصات التواصل ظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق مواقع إعلامية عراقية قام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.

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هكذا هو حال عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات #جامعة_البصره الأستاذ الموقر #عماد_شعلان_الشاوي في مكتبه الخاص يوضع كاميرات سريه وهو يمارس الرذيلة مع فتاة!!! الأستاذ يحب يوثق الأحداث!!!

خوش تعليم بهيج بلد💔 pic.twitter.com/DUDNA3Idye — 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅 𝑨𝒍-𝑱𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎 أحمد الجاسم (@A_Jassim93) March 20, 2024

بيان آل الشاوي

وصدر بيان جديد من آل الشاوي حول انتماء عماد شعلان عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة لهم، وجاء فيه نفي أن يكون له صلة بأبناء آل شاوي من عوائل الشاهري والعبيدي والحميري.

وجاء في الإعلان: “بسم الله الرحمن الرحيم.. تنفي عائلتنا أبناء آل شاوي الشاهري العبيدي الحميري أن يكون لها أي علاقة قرابة كانت بالمدعو عماد شعلان الشاوي الأكاديمي في جامعة البصرة.”

وأكد البيان المتداول في منصات التواصل أنه صادر عن عموم عائلة آل شاوي، واقتضى التنبيه والتعميم والنشر فيما لم تتمكن (وطن) من التأكد من صحة البيان أو مصدره.

وكان وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي، قد أصدر الأربعاء قراراً “بسحب يد عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي”.

فيديو عماد شعلان الشاوي الجنسي

ووفقا لوثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية وورد فيها: “تقرر سحب يد عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعة البصرة، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024)”.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة عن فضيحة الشاوي دخول طالبة إلى المكتب ومبادرتها من قبل الشخص الجالس خلف المكتب والذي زعم النشطاء أنه مكتب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وأن الشخص الظاهر هو عميد الكلية.

تسريب فديوات لعميد كلية الحاسوب في البصرة د. عماد شعلان الشاوي. تكشف فضائح لا اخلاقية بعد قيامه باستغلال منصبة و ومكتبه الوظيفي لممارسة العلاقات مع الطالبات. pic.twitter.com/sy1t5qWXks — Abdullah Alturky (@AbdAdeebMajeed) March 20, 2024

ووفق وسائل إعلام عراقية فقد وصل عدد ضحايا الفضيحة المدوّية للدكتور عماد شعلان الشاوي لأكثر من 1200 طالبة، غير أنّ هذه الأرقام لم تؤكّد من طرف السلطات في العراق.

وأعلنت السلطات العراقية استمرار تحقيقاتها في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعد تفاصيل تتتعلق باستدراج الطالبات والتحرش بهنّ وتصويرهنّ بواسطة كاميرا كان يُخفيها في مكتبه، وابتزازهنّ جنسيًا.