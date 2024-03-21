الرئيسية » حياتنا » تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

بقلم
تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

وطن – ضجت مواقع التواصل في العراق بتسريبات جديدة فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، ظهر فيها بعد فضيجة تورطه بجرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق وسائل إعلام عراقية فقد وصل عدد ضحايا الفضيحة المدوّية للدكتور عماد شعلان الشاوي لأكثر من 1200 طالبة، غير أنّ هذه الأرقام لم تؤكّد من طرف السلطات في العراق.

وأعلنت السلطات العراقية استمرار تحقيقاتها في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعد تفاصيل تتتعلق باستدراج الطالبات والتحرش بهنّ وتصويرهنّ بواسطة كاميرا كان يُخفيها في مكتبه، وابتزازهنّ جنسيًا.

وقضية الدكتور عماد شعلان الشاوي فتحت الباب أمام تسريبات وتفاصيل جديدة باتت متداولة عن وجود شهادات لطالبات أكّدن أنّ العميد وعددًا من هيئة التدريس، يبتزون الطالبات ويساومنهنّ مقابل الحصول على معدّلات تؤهّلهنّ للحصول على الشهادة الجامعية.

عماد شعلان الشاوي بتسريب إباحي جديد

ومن تلك الفيديوهات ما نشرته حسابات بمنصة “إكس” لصورة ظهر فيها عماد شعلان الشاوي بتسريب إباحي جديد وعلقت قائلة: “شويه شويه بدت تنزل المقاطع ارجو المعذرة على بعض الالفاظ ولكني متقصدة انشره حتى يكون شارة لامة محمد ويخجل منه اهله وناسه واقاربه ويضربوه 100 (جزمة) على راسه وراس الخلفوه اجلكم الله هو مو شيعي ومن العصائب هاي هي عندكم الحساب هو تاج راسه ويحل لهم زواج المتعة”.

وتضمن ما نشرته تلك الحسابات مقطع صوتي لم تتمكن (وطن) من التحقق منه يبدو فيه الشعلان وهو يفاوض إحدى الطالبات ويتعمد الكذب بأن لا وجود لكاميرا مراقبة في مكان الابتزاز الذي سيمارس فيه الجنس مع الطالبة مقابل شهادتها الجامعية.

وكتب عبدالله التركي: “تسريب فديوات لعميد كلية الحاسوب في البصرة د. عماد شعلان الشاوي. تكشف فضائح لا اخلاقية بعد قيامه باستغلال منصبة و ومكتبه الوظيفي لممارسة العلاقات مع الطالبات”.

فيما علق أحد المغردين: “بعدما تم فصل الطالبة العراقية (سنية) التي رفعت صورة صدام على قبعة تخرجها في كلية الرافدين في بغداد، تم تسريب فديوهات جنسية لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي وهو يمارس الجنس مع الطالبات ، وقد بلغ عدد ضحاياه أزيد من 1200 طالبة.هذا العميد محسوب على التيار الشيعي”.

وتعاني العراق من تحكم الميليشيات الإيرانية بكل مفاصل الدولة من أجهزة أمنية وحتى المحاكم والقضاء.

ويؤكد عراقيون أن إيران تحتلهم بالشراكة مع الولايات المتحدة وبموافقتها بعد إسقاط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وإعدامه ونقل البلاد إلى حالة من الفوضى لا مثيل لها على مر التاريخ.

قد يعجبك أيضاً

تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

بليلة الخميس كالعادة.. السيسي يحرك أسعار البنزين والسولار ويُلهب ظهور المصريين بزيادة كارثية

بليلة الخميس كالعادة.. السيسي يحرك أسعار البنزين والسولار ويُلهب ظهور المصريين بزيادة كارثية

استطلاع رأي.. هكذا يرى الفلسطينيون حماس والسلطة ودول عربية بينها قطر واليمن وإيران والأردن

استطلاع رأي.. هكذا يرى الفلسطينيون حماس والسلطة ودول عربية بينها قطر واليمن والأردن

فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

نخبة الإماراتيين في معتقلات ابن زايد.. دعاة خلف القضبان يفتقدهم رمضان

نخبة الإماراتيين في معتقلات ابن زايد.. دعاة خلف القضبان يفتقدهم رمضان

الخليفة المحتملة.. جو إي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الخليفة المحتملة.. من هي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior