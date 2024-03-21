تداول تسريبات جنسية جديدة لعماد شعلان الشاوي.. أكثر من ألف ضحية وهكذا استدرجهم للرذيلة

وطن – ضجت مواقع التواصل في العراق بتسريبات جديدة فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، ظهر فيها بعد فضيجة تورطه بجرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق وسائل إعلام عراقية فقد وصل عدد ضحايا الفضيحة المدوّية للدكتور عماد شعلان الشاوي لأكثر من 1200 طالبة، غير أنّ هذه الأرقام لم تؤكّد من طرف السلطات في العراق.

شويه شويه بدت تنزل المقاطع ارجو المعذرة على بعض الالفاظ +🔞ولكني متقصدة انشره حتى يكون شارة لامة محمد ويخجل منه اهله وناسه واقاربه ويضربوه 100👠👠👠على راسة وراس الخلفوه اجلكم الله هو مو شيعي ومن العصائب هاي هي عندكم الحساب هو تاج راسه🍋🍋 🍋 ويحل لهم زواج المتعة ..!! pic.twitter.com/RB9A14QjfF — Baydaa Hameed (@BaydaaHameed2) March 21, 2024

وأعلنت السلطات العراقية استمرار تحقيقاتها في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعد تفاصيل تتتعلق باستدراج الطالبات والتحرش بهنّ وتصويرهنّ بواسطة كاميرا كان يُخفيها في مكتبه، وابتزازهنّ جنسيًا.

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هكذا هو حال عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات #جامعة_البصره الأستاذ الموقر #عماد_شعلان_الشاوي في مكتبه الخاص يوضع كاميرات سريه وهو يمارس الرذيلة مع فتاة!!! الأستاذ يحب يوثق الأحداث!!!

خوش تعليم بهيج بلد💔 pic.twitter.com/DUDNA3Idye — 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅 𝑨𝒍-𝑱𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎 أحمد الجاسم (@A_Jassim93) March 20, 2024

وقضية الدكتور عماد شعلان الشاوي فتحت الباب أمام تسريبات وتفاصيل جديدة باتت متداولة عن وجود شهادات لطالبات أكّدن أنّ العميد وعددًا من هيئة التدريس، يبتزون الطالبات ويساومنهنّ مقابل الحصول على معدّلات تؤهّلهنّ للحصول على الشهادة الجامعية.

شويه شويه بدت تنزل المقاطع ارجو المعذرة على بعض الالفاظ +🔞ولكني متقصدة انشره حتى يكون شارة لامة محمد ويخجل منه اهله وناسه واقاربه ويضربوه 100👠👠👠على راسة وراس الخلفوه اجلكم الله هو مو شيعي ومن العصائب هاي هي عندكم الحساب هو تاج راسه🍋🍋 🍋 ويحل لهم زواج المتعة ..!! pic.twitter.com/RB9A14QjfF — Baydaa Hameed (@BaydaaHameed2) March 21, 2024

عماد شعلان الشاوي بتسريب إباحي جديد

ومن تلك الفيديوهات ما نشرته حسابات بمنصة “إكس” لصورة ظهر فيها عماد شعلان الشاوي بتسريب إباحي جديد وعلقت قائلة: “شويه شويه بدت تنزل المقاطع ارجو المعذرة على بعض الالفاظ ولكني متقصدة انشره حتى يكون شارة لامة محمد ويخجل منه اهله وناسه واقاربه ويضربوه 100 (جزمة) على راسه وراس الخلفوه اجلكم الله هو مو شيعي ومن العصائب هاي هي عندكم الحساب هو تاج راسه ويحل لهم زواج المتعة”.

وتضمن ما نشرته تلك الحسابات مقطع صوتي لم تتمكن (وطن) من التحقق منه يبدو فيه الشعلان وهو يفاوض إحدى الطالبات ويتعمد الكذب بأن لا وجود لكاميرا مراقبة في مكان الابتزاز الذي سيمارس فيه الجنس مع الطالبة مقابل شهادتها الجامعية.

تسريب فديوات لعميد كلية الحاسوب في البصرة د. عماد شعلان الشاوي. تكشف فضائح لا اخلاقية بعد قيامه باستغلال منصبة و ومكتبه الوظيفي لممارسة العلاقات مع الطالبات. pic.twitter.com/sy1t5qWXks — Abdullah Alturky (@AbdAdeebMajeed) March 20, 2024

وكتب عبدالله التركي: “تسريب فديوات لعميد كلية الحاسوب في البصرة د. عماد شعلان الشاوي. تكشف فضائح لا اخلاقية بعد قيامه باستغلال منصبة و ومكتبه الوظيفي لممارسة العلاقات مع الطالبات”.

بعدما تم فصل الطالبة العراقية (سنية)التي رفعت صورة صدام على قبعة تخرجها في كلية الرافدين في بغداد، تم تسريب فديوهات جنسية لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة #عماد_شعلان_الشاوي وهو يمارس الجنس مع الطالبات ، وقد بلغ عدد ضحاياه أزيد من 1200 طالبة.هذا العميد محسوب على التيار الشيعي. — elmahdi boutoumzine المهدي بوتمزين🇮🇷 (@EBoutoumzine) March 21, 2024

فيما علق أحد المغردين: “بعدما تم فصل الطالبة العراقية (سنية) التي رفعت صورة صدام على قبعة تخرجها في كلية الرافدين في بغداد، تم تسريب فديوهات جنسية لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي وهو يمارس الجنس مع الطالبات ، وقد بلغ عدد ضحاياه أزيد من 1200 طالبة.هذا العميد محسوب على التيار الشيعي”.

وتعاني العراق من تحكم الميليشيات الإيرانية بكل مفاصل الدولة من أجهزة أمنية وحتى المحاكم والقضاء.

ويؤكد عراقيون أن إيران تحتلهم بالشراكة مع الولايات المتحدة وبموافقتها بعد إسقاط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وإعدامه ونقل البلاد إلى حالة من الفوضى لا مثيل لها على مر التاريخ.