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حماس تدحض مزاعم الاحتلال وتفضح أكاذيبه عن “صورة معتقلي مجمع الشفاء”

بقلم
اعتقال فلسطينيين في غزة

وطن – علقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على لسان مسؤول أمني بها، على الصور التي نشرها الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص زعم اعتقالهم من مجمع الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال المسؤول الأمني في حماس، لقناة الجزيرة، إن قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال “غير دقيقة”، مؤكداً أن عدداً من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حالياً وصور أخرى لشهداء.

وأضاف أنّ ثلاثة من الصور في القائمة هي لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقاً، مشدداً على أنه لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء.

ادعاءات الاحتلال عن وجود المقاومة بمجمع الشفاء

وسبق أن ادعى متحدث باسم جيش الاحتلال إنّ مسلحين من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي يتحصنون في مبنى قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال صورة تضم عشرات الصور لأشخاص ادعى أنه تم اعتقالهم من داخل مستشفى الشفاء.

واعتادت سلطات الاحتلال أن تروج لهذه المزاعم لتبرير عمليات الاقتحام المروعة التي تنفذها لمجمع الشفاء الطبي.

تدمير مقدرات مجمع الشفاء

وسبق أن كشفت حركة حماس أن جيش الاحتلال دمَّر العديد من مقدرات مجمع الشفاء الطبي، وفجّر وحرق مباني سكنية بمحيطه خلال العملية التي دخلت يومها الرابع.

واستنكرت الحركة، الصمت الدولي إزاء ما يحدث، وطالبت بتحرك عربي عاجل.

جيش الاحتلال ينشر صورا تظهر اعتقال العشرات من مجمع الشفاء الطبي
جيش الاحتلال ينشر صورا تظهر اعتقال العشرات من مجمع الشفاء الطبي

وقالت الحركة في بيان، إن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، مشيرة إلى أن قيامه بتدمير العديد من مقدرات المجمع، وتفجير وحرق المباني السكنية المحيطة به، فضلاً عن احتجاز النازحين والأطقم الطبية والمرضى والتنكيل بهم، وطلب منهم مؤخراً النزوح إلى الجنوب تحت تهديد السلاح.

وأشارت حماس إلى أن الصمت المعيب تجاه ما يتعرض له مجمع الشفاء والمحاصرين فيه هو وصمة عار وإخفاق أخلاقي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة العاجزين عن وقف آلة القتل الصهيونية، والضغط على واشنطن لوقف شراكتها ودعمها بالسلاح للاحتلال الصهيوني النازي.

ودعت الحركة الدول العربية والشعوب إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإبادة وعمليات التدمير الممنهج لمرافق الحياة في قطاع غزة.

وطالبت بمزيد من التضامن والنصرة للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يتعرض لجرائم بشعة على أيدي النازيين الجدد منذ نحو ستة أشهر متواصلة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل اقتحام مجمع الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح.

وينفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به؛ ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

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حماس تدحض مزاعم الاحتلال وتفضح أكاذيبه عن “صورة معتقلي مجمع الشفاء”

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