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صورة مأساوية لفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال في عملية اقتحام مجمع الشفاء

بقلم
اعتقال فلسطينيين في غزة

وطن – انتشرت صورة مأساوية توثّق لحظة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة.

وأظهرت الصورة، عددا كبيرا من الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم بشاحنة، فيما كانوا جميعها معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، ويرتدون جميعا الزي الأبيض.

اعتراف إسرائيلي باعتقال 300 فلسطيني من مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقرَّ باعتقاله نحو 300 فلسطيني خلال عمليته العسكرية المستمرة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

اعتقال فلسطينيين في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باعتقال نحو 300 فلسطيني خلال اقتحام مستشفى الشفاء

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الفريق القتالي للواء 401 بالتعاون مع قوات شايطيت 13 (قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية) ووحدة دوفدفان (وحدة خاصة من المستعربين) بقيادة الفرقة 162 والشاباك (جهاز الأمن العام)، يواصل شن عملية مداهمة في مستشفى الشفاء.

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وأقر جيش الاحتلال، بأن قواته اعتقلت عشرات الفلسطينيين من المجمع، ممن ادعى أنهم منتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكان هذا الاقتحام المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقد سبق أن اقتحمت قوات الاحتلال المجمع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

القسام تهاجم الاحتلال

في حين قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانين منفصلين استهداف 7 آليات للجيش الإسرائيلي ومجموعة من الجنود بمحيط مستشفى الشفاء بقذائف “الياسين “105”.

وقالت القسام، إنها تمكنت من الإيقاع بجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

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