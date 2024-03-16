علي جمعة يواصل إثارة الجدل بفتاوى عن “مكياج المرأة والتاتو وعمليات التجميل” (فيديو)

وطن – عاد مفتي مصر السابق علي جمعة ليثير الجدل من جديد بفتاويه الغريبة والخارجة عن المألوف وفق نشطاء، ليتحدث عن أن المكياج والتجميل مباحين للمرأة وبعض أنواع “التاتو” حلال والميكروبيلدنغ” حسب قوله.

واعتاد علي جمعة الذي تولّى منصب مفتى الديار المصرية في الفترة بين 2003 إلى 2013 على إصدار فتاوى غريبة أعتبرها البعض شاذة،ـ فيما ذهب آخرون إلى القول أنها مداهنة للنظام المصري ورضوخ للإملاءات العلمانية، ولا يُستبعد رضوخه أيضاً للفرق التبشيريّة التي تسعى بكل ما تملك إلى تشويه صورة الإسلام ودستوره الحياتي الأمثل.

علي جمعة: “التاتو والميكروبيلدنغ حلال”

وكانت سيدة مصرية توجهت بسؤال إلى على جمعة، خلال حلقة من برنامج “نور الدين” الذي يبث على التلفزيون المصري في رمضان، حول حكم الدين في عمل المرأة “للوشم والتاتو والميكروبيلدنغ”.

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المكياج مباح

فرد الشيخ علي جمعة المثير للجدل قائلاً: “القضية أن الدم بإجماع علماء المسلمين نجس، فبيحصل إيه في التاتو إنه بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم، فالدم بيملأ هذه الفجوة، ويضع في هذا الدم النجس لون وبمادة اسمها التوتيا، وفى منها ألوان كثيرة الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر، وبعد كده يرسم في هذه الثقوب، زي ما رسم وبالتالي التاتو نجس البشرة، ولما يتشال بيتشال بمياه النار”.

وتابع جمعة دون الإشارة إلى تحريم الوشم الذي ورد لدى عدد من كبار علماء المسلمين “بيقولوا اخترعوا حاجة متطلعش دم، ويضع فيها التوتيا، إذا مكنش فيها دم مباحة، ولو فيها دم يبقى لا تجوز، وبلاش يختلط الحلال بالحرام، فهذا ليس حاجة لنا فيها”.

وعن المكياج قال جمعة الذي اشتهر بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان خلال السنوات الماضية أن “المكياج مباح لأنه تجميل وليس تغييرا في خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس في طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم، وكذلك الرجال والنساء يضعون الكحل، وهذا نوع من التجميل”.

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كما توجهت سيدة أخرى بسؤال إلى علي جمعة، قالت فيه: “الإكستنشن (تركيب الشعر الإضافي) حرام من باب الغش، ودلوقتي بقت واضحة وعارفين مين اللي عامل ولا مين لأ؟”

ليسارع جمعة بالرد قائلاً بلغة المداورة أن “الواقع لا يفرض علينا الأحكام، ومش عشان انتشر حاجة معينة في الفعل فنعمله، وفي جانب أخر نفسي، طيب البنت بتعمل كدا ليه؟ لو متزوجة وبإذن الزوج تعمل اللي عايزاه، لو مش متزوجة فهي بترسل رسالة مخالفة للحقيقة، وعندما يراها الشاب ويظن أنها على قدر من الجمال الخلقي فهي تظهر على غير الحقيقة”.

علي جمعة وحكم عمليات التجميل

وحول عمليات التجميل، قال علي جمعة: “كثير من الناس يشغل بالهم قضية تتعلق بالتجميل، ولما النبي أمرنا فى أصل الدين بالنظافة والتجمل، وكان أجمل الناس، والنبي كان عالي القدر والجمال.. والإنسان يجب أن يكون في هيئة يحسن النظر إليه، وفى نفس الوقت نهانا عن التكبر وعن تغيير خلق الله والتدليس والغش.”

وأضاف علي جمعة :” في ناس بتقول إن هيئته تثير التنمر، فيريد أن يعمل عملية تجميل فإذ به يغير خلق الله، وكان لا بد من التوضيح بأن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرم”.