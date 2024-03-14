فتاوى علي جمعة في رمضان.. غضب من تصريحات “شيخ المجاري”

وطن – تصدر مفتي مصر السابق علي جمعة – المعين عضوا بمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – التريند في مصر بسبب تصريحاته الصادمة التي أدلى بها خلال برنامج يُبث شهر رمضان الكريم، ويعرض على التلفزيون المصري (رسمي).

جاء ذلك بسبب الفتاوى الغريبة والتي يصفها البعض بأنها شاذة، والتي صدرت عن علي جمعة خلال البرنامج الذي يحاور فيه جمعة، أطفالًا ومراهقين وشبانا.

الجنة ليست للمسلمين فقط

ومن بين تصريحات علي جمعة الصادمة خلال برنامج “نور الدين”، أنّ الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وفسر ذلك من خلال آية في القرآن الكريم.

العلاقة بين شاب وفتاة

ورّد جمعة على سؤاله عن العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة وحكم الشرع حيال شاب أخبر فتاة أنه يحبها، ليرد الشيخ قائلاً إن الأمر مباح إذا ما كان الأب على دراية بذلك.

كما تحدث علي جمعة، عن صداقة الولد والبنت فقال إنّ خروجهما معًا ضمن “مجموعة أصدقاء” ليس حرامًا، وأشار إلى أن البشرية كلها كانت على حد الاختلاط.

وأكّد أن الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، أي خالية من المحرمات والسرية.

الاحتفال بالكريسماس

خلال البرنامج أيضًا، سئل علي جمعة إن كان الاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام فأكد أنه جائز لأنه احتفال بالأنبياء.

وتابع: “الاحتفال بالسنة بالميلادية الجديدة يعني الاحتفال بعيد ميلاد المسيح وهو ميلاد معجزة، والقرآن أقر بها، وجعلها عيد محبة وسلام وقال: “وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا”.

غضب وسخرية من علي جمعة

تصريحات وفتاوى علي جمعة أثارت حالة واسعة من الجدل على مدار الفترات الماضية، وسط انتقادات حادة لمفتي مصر السابق.

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وقالت الناشطة المصرية آيات عرابي: “ماذا تنتظرون من عضو مجلس المجاري؟ ماذا تنتظرون من صاحب مقولة 30 يونيو كـ فتح (مكة)؟ماذا تنتظرون من صاحب أكبر تعريضات سهرة ٣٠ سونيا وصاحب لقب شيخ المجاري؟.. لماذا كل هذا الجدل حول ما قاله شيخ الفاسدين والفاسقين ومفتي الكباريهات علي جمعة؟”.

وأضافت : “طبيعي جداً ان يصدر هذا الكلام من علي جمعة الذي هو اقذر من المجاري.. سبحان الذي جعل من هذا الشيء مسخرة السوشيال ميديا منذ الأمس، ورأيي أننا لا يجب حتى أن نناقش كلامه وإلا نكون قد ساعدنا بدون قصد على نشر الفسق الذي يقوله”.

#علي_جمعة ماذا تنتظرون من عضو مجلس المجاري؟ ماذا تنتظروا من صاحب مقولة 30 يونيو كـ فتح (مكة)؟ ماذا تنتظروا من صاحب أكبر تعريضات سهرة ٣٠ سونيا وصاحب لقب شيخ المجاري؟ لماذا كل هذا الجدل حول ما قاله شيخ الفاسدين والفاسقين ومفتي الكباريهات علي جمعة؟ طبيعي جداً ان يصدر هذا… pic.twitter.com/yX8RKBTBdV — Ayat oraby (@ayaa00) March 14, 2024

كما تحول جمعة إلى مصدر للسخرية من قِبل الكثير من النشطاء، فضلا عن تداول مقاطع سابقة له تُظهر حجم النفور منه بسبب مواقفه.

جبتلك رد من عمك الشيخ سمير مصطفى"فك الله بالعز اسره" :

فسوق العلم هو عالم اه بس فاسق شوف الواد بيضحك من رد على جمعه ازاي كأنه بيقوله دا انت طلعت بيس يا شيخ بيس pic.twitter.com/q9P5l6L8KO — مُحَمَّد (@Ibn_Abo_Bakr) March 13, 2024

أسد السنة الشيخ عثمان الخميس يرد على المهرج على جمعه

على جمعه أصبح من عشاق التريند حسبى الله ونعم الوكيل #علي_جمعة pic.twitter.com/AjxorkFrld — alaasaid (@alaasai48902611) March 14, 2024

طفلة تسأل سؤال واضح وصريح

فأصر الجاهل علي جمعة إلا أن يأتي بالعيد قبل موعده فحرف القرآن و أفسد الطفلة لنفهم تفسير الآية الّتي ذكرها

﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ إن مَن… pic.twitter.com/30l8t89IWk — علاء الروحي (@AlaaAlrohy) March 12, 2024