من قطر.. نجل الحويني يُفند فتاوى علي جمعة الشاذة ويكشف عمن يحركه

وطن – رد الشيخ حاتم الحويني، نجل الداعية المصري الشهير أبو إسحاق الحويني، على ما وصفها بالفتاوى الشاذة للشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

واعتاد جمعة الذي تولّى منصب مفتى الديار المصرية فى الفترة بين 2003 إلى 2013 على إصدار فتاوى غريبة وخارجة عن المألوف.

ومنها ما قدمه خلال برنامجه “والله أعلم” الذي كان يبث على فضائية الـ “سي بي سي” ومنها “الحشيش لا ينقض الوضوء” و” أبو الهول هو النبي إدريس” و”النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مواليد برج الحمل “و” الزواج دون مأذون.. حلال ” و”على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!”.

بالإضافة لوصفه مخدري الحشيش والأفيون بأنهما “طاهرين” ولا ينقضان الوضوء، وأن تدخين الحشيش أو شرب الخمر بعد أذان المغرب لا يبطل الصيام وغيرها من الفتاوى الشاذة التي أثارت جدلاً واسعاً في حينها.

فتاوى علي جمعة الشاذة تحدث ضجة

ولا يزال علي جمعة مستمرا في إطلاق فتاويه الشاذة الهادفة لاسترضاء النظام في المجمل، ومؤخرا تصدر اسم الرجل المعين عضوا بمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – التريند في مصر بسبب فتاوى صادمة جديدة أدلى بها خلال برنامج يُبث بشهر رمضان الكريم، ويعرض على التلفزيون المصري (رسمي).

وصدرت هذه الفتاوى عن علي جمعة خلال البرنامج الذي يحاور فيه أطفالًا ومراهقين وشبانا، ومن بين تصريحات علي جمعة الصادمة خلال برنامج “نور الدين”، أنّ الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة. وكذلك فتواه بأن الصداقة بين الأولاد والبنات حلال.

اقرأ أيضا:

نجل الحويني يرد على شيخ “الصرف الصحي”

وعلق حاتم الحويني ابن الشيخ “أبو إسحاق الحويني”على حسابه في موقع إكس-تويتر سابقاً- محذراً من جمعة، مؤكدا أنه “يلحد في آيات ويحاول تبديل أحكام الله”.

إملاءات علمانية

وتابع الحويني الابن أن الشيخ علي جمعة رضخ بشدّة ووضوح للإملاءات العلمانية، ولا يُستبعد رضوخه أيضاً للفرق التبشيريّة.

وأضاف أن “معظم ما يُطرح عليه من الأطفال أسئلة تشكيكيّة في العقيدة والفقه والمعاملات، من خلال برنامجه الرمضاني “نور الدين” ولا شكّ أنّ هذه الأسئلة معدّة سلفاً -وبعناية- وهي أكبر من إدراك هؤلاء الأطفال”.

علي جمعة “دمية تحركها تنظيمات علمانيّة خبيثة”

حاتم الحويني الذي انتقل للعيش في قطر منذ سنوات رفقة والده الذي يعالج هناك، أشار إلى أن علي جمعة “دمية تحركها تنظيمات علمانيّة خبيثة”؛ وإجاباته مسمومة تحمل الخبث والتلاعب وتفتقر حتّى للأسلوب العلمي، بل هي لغة مصاطب جعلته يستبدل الحرام بـ: “ده غلط! ما يصحش كده”.

وهاجم الحويني فتاوى جمعة وزيغه وانحرافه وتحريفه لأحكام رب السماوات والأرض، حسب وصفه.

احذروا من المسئول بقطاع الصرف الصحّي #على_جمعة؛ فإنّه يُلحد في آيات الله، ويحاول تبديل أحكام الله؛ فلقد رضخ بشدّة ووضوح للإملاءات #العلمانية، ولا أستبعد رضوخه أيضًا للفرق التبشيريّة؛ فمعظم ما يُطرح عليه من الأطفال أسئلة تشكيكيّة في العقيدة والفقه والمعاملات، ولا شكّ أنّ هذه… pic.twitter.com/gcuVB3l5aO — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) March 14, 2024

وخاطبه ردا على بعض فتاويه الشاذة:”لا يوجد في الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة؛ فإنّ ربّنا سبحانه وبحمده لمّا حرّم الزنا قال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾! وحرم ربُّنا بداية القرب وهو النظر الذي هو بريد القلب! فما بالك بالأشدّ من النظر! الصداقة والمخالطة والملاطفة وغير ذلك من طرق قرب الزنا الحقيقي!”

وأردف في رده على تحريفات جمعة بخصوص الدين الإسلامي والديانات الأخرى “بأن الدين عند الله الإسلام”. وأضاف أن ” إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا بالإسلام؛ ومن مات قبل بعثة النبي ﷺ وقد آمن بنبيّه الذي أرسله الله له فهو مسلم”.

وعن مزاعم علي جمعة بأن الجنة ليست حركا على المسلمين، كذبه حاتم الحويني ورد عليه بالقول مؤكدا أن “الجنّة حكرٌ على المسلمين فقط بعد بعثة النبي ﷺ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾، وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يُؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلَّا كان من أهل النار».”

واستطرد مهاجما علي جمعة ومستنكرا فتاويه الشاذة المسيسة:”كفاية ضلال وإلحاد في أحكام الله.”

ويشار إلى أن تصريحات وفتاوى علي جمعة أثارت حالة واسعة من الجدل على مدار الفترات الماضية، وسط انتقادات حادة لمفتي مصر السابق.