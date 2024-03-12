الرئيسية » الهدهد » عبر منصة عمانية.. السويدان يرد على من يزعم أن “هجوم 7 أكتوبر” كان مغامرة غير محسوبة (فيديو)

عبر منصة عمانية.. السويدان يرد على من يزعم أن “هجوم 7 أكتوبر” كان مغامرة غير محسوبة (فيديو)

بقلم
عبر منصة عمانية.. طارق السويدان يرد على من يزعم أن "هجوم 7 أكتوبر" كان مغامرة غير محسوبة

وطن – بالتزامن مع حملات الذباب والمتصهينين العرب لشيطنة المقاومة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية ما وصل له قطاع غزة الآن، أعاد ناشطون تداول حديث للباحث والداعية الكويتي المعروف الدكتور طارق السويدان قبل 3 أشهر، شن فيه هجوماً حاداً على من يزعم أن عملية “طوفان الأقصى”، يوم 7 أكتوبر الماضي، كانت مغامرة غير محسوبة، مفنداً تلك المزاعم بالحجة والدليل.

ولدى سؤاله في مقابلة إذاعية بنوفمبر الماضي، عبر برنامج ” المنصة بودكاست” العماني حول من يقول أن عملية طوفان الأقصى كانت مغامرة غير محسوبة، أجاب السويدان بأن الفقه علمنا أنه “لا يفتي قاعد لقائم”، كما سخر ممن يردد هذا الكلام وهو يجلس تحت المكيف ويتمدد على كنبة ويتفلسف قائلاً إنها مغامرة غير محسوبة.

وعُرف الشيخ والداعية الإسلامي “طارق السويدان” بدعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الأقصى وإشادته بعملية” طوفان الأقصى” التي هزت أركان العدو الصهيوني وحطمت أسطورة جيشه الذي لا يقهر.

وتابع السويدان مدافعا عن المقاومة ومشيدا بهجوم 7 أكتوبر: “أنا أستاذ في التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي.. وأقول لط والله الذي لا إله إلا هو ما حدث في 7 أكتوبر يجب أن يدرس في أعلى مدارس التخطيط بالعالم”.

وأضاف أن العملية كانت مذهلة وليست مجرد أن أناس اقتحموا الجدار وإنما كيف اقتحموه وإلى أين ذهبوا وكيف أجروا الاستخبارات والتكنولوجيا والتشويش وكيف صنعوا أنواع الأسلحة؟ وكيف استعدوا لما بعد هذه العملية؟ وكيف بنوا الأنفاق وبعضها يمتد إلى أكثر من 70 كم تدخل فيها جرارات وآليات.


وأردف طارق السويدان: ما هي العملية الغير المحسوبة.. هل في أن تدخل الجيوش العربية الحرب؟

واستدرك “السويدان”: “جيوشنا العربية منذ نصف قرن لم تدخل حرباً فهل ننتظر بأن يفعل بنا الأفاعيل من قبل هؤلاء الأنجاس ويأخذوا الأقصى منا ودخلوه فعلياً ولم يجرؤ أحد على فعل شيء.”

“رأس حربة الأمة”

وأكمل:” لولا المقاومة لفقدنا الأقصى وهذه المقاومة هي شرف الأمة ورأس حربتها” وقال إن “هذه المقاومة لو لم تكن مجودة لكنت أنا وأنت يا أحمد –اسم المذيع- آثمين لأن الدفاع عن الأقصى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولو لم تقم به المقاومة فمن سيقوم به.”

  • اقرأ أيضا:
طارق السويدان يلعن قادة جيوش هذه الدول العربية ويوجه رسالة لأبطال غزة (شاهد)

جيوشنا تتفرج

وتابع أن جيوشنا العربية واقفة ومازالت تتفرج منذ سنوات، وعاد ليقول أن هذه المقاومة رفعت عنا الإثم، مضيفاً أن لا أحد يعرف ما الذي تخبئه الأيام وما يحدث هو تقتيل للأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا أسهل شيء وهو ليس انتصار أو شهامة أو رجولة بل إجرام مفتوح عياناً بياناً.

وأضاف السويدان أن “المغامرة هي التي فعلها هؤلاء الأبطال الذين تحت الأنفاق، ولم ينتهوا ولا قضي عليهم ولم يستسلموا”. وختم متسائلا: هل يستطيع جندي اسرائيلي أن يمشي على راحته في غزة؟

وكان الداعية الكويتي المعروف، الدكتور طارق السويدان شن في أكتوبر الماضي هجوما غير مسبوق على قيادات الجيوش العربية التي جعلتها لقمع شعوبها وليس لمواجهة الأعداء.

وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا):” الله يلعن قيادات أي جيش عربي يستعمل لقمع الشعب وليس لقتال الأعداء.. نحن نلعنكم والتاريخ سيلعنكم”.

كما استنكر “السويدان” وجود سفارات لدولة الاحتلال الإسرائيلي في بلد “فيه رجال”. على حد وصفه

قد يعجبك أيضاً

قناة العربية

“قناة العربية مجمع النفاق ومنصة مسيلمة الكذاب” .. هجوم حمساوي عنيف بسبب خبر كاذب

إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى الرصيف البحري في غزة

إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى الرصيف البحري في غزة (فيديو)

تفاصيل خطة إسرائيلية لتعيين ماجد فرج حاكما لقطاع غزة بعد الحرب

تفاصيل خطة إسرائيلية لتعيين ماجد فرج حاكما لقطاع غزة بعد الحرب

عبر منصة عمانية.. طارق السويدان يرد على من يزعم أن "هجوم 7 أكتوبر" كان مغامرة غير محسوبة

عبر منصة عمانية.. السويدان يرد على من يزعم أن “هجوم 7 أكتوبر” كان مغامرة غير محسوبة (فيديو)

داعية أزهري: العلاقة الزوجية في رمضان ليست محرمة.. وهذه ضوابطها

داعية أزهري: العلاقة الزوجية في رمضان ليست محرمة.. وهذه ضوابطها (فيديو)

الطبيب البريطاني "هادي بدران" غالب آلامه من مرض السرطان وذهب إلى غزة لمساعدة أهلها

طبيب بريطاني غالب آلامه من مرض السرطان وذهب إلى غزة لمساعدة أهلها (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior