إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى الرصيف البحري في غزة (فيديو)

وطن – أبحرت من ميناء “لارنكا” في قبرص صباح، الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، وفق ما أفادت إحدى المنظمتين غير الحكوميتين المشرفتين على العملية.

وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المواد الغذائية “انطلقت” قرابة الساعة 10:50 بتوقيت الإمارات (06:50 ت.غ) اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليتس عبر حسابه بمنصة “إكس”، “أبحرت السفينة أمالثيا في سياق مبادرة الممر البحري القبرصي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنه شريان حياة للمدنيين”.

The Amalthia journey is one of hope and humanity, and it has only just began. The first ship in the context of the Cyprus Maritime Corridor Initiative for humanitarian aid to Gaza has sailed. It is a lifeline to civilians. #Amalthia #CyprusMaritimeCorridor

— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 12, 2024