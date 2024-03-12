إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى الرصيف البحري في غزة (فيديو)

وطن – أبحرت من ميناء “لارنكا” في قبرص صباح، الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، وفق ما أفادت إحدى المنظمتين غير الحكوميتين المشرفتين على العملية.

وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المواد الغذائية “انطلقت” قرابة الساعة 10:50 بتوقيت الإمارات (06:50 ت.غ) اليوم الثلاثاء.

▶️ أول سفينة تحمل مساعدات لـ #غزة تنطلق من قبرص. – أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الأغذية من ميناء في قبرص في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي ينتشر فيه الجوع بعد 5 أشهر من عدوان متواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل عدم وجود بنية تحتية… pic.twitter.com/RCMbRtVMVV — مركز الأخبار (@omantvnews) March 12, 2024

وكتب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليتس عبر حسابه بمنصة “إكس”، “أبحرت السفينة أمالثيا في سياق مبادرة الممر البحري القبرصي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنه شريان حياة للمدنيين”.

The Amalthia journey is one of hope and humanity, and it has only just began. The first ship in the context of the Cyprus Maritime Corridor Initiative for humanitarian aid to Gaza has sailed. It is a lifeline to civilians. #Amalthia #CyprusMaritimeCorridor — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 12, 2024

أول سفينة تتجه إلى غزة من قبرص

وبحسب وسائل الإعلام التي تناولت الخبر تحمل السفينة نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر، من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” التي أسسها الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.

وقالت المنظمة في رسالة على إكس إن “المساعدات التي قدمتها منظمة المطبخ المركزي أبحرت إلى غزة… ونعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من السفن”

After weeks of preparation, WCK’s Operation Safeena is underway. We dispatched almost 200 tons of food for Palestinians in need. The aid is sailing on the Open Arms boat and will be delivered to Gaza where our team is building a jetty to offload the shipment.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/Zu1FSBNfeu — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024

ونشر المطبخ المركزي العالمي فرقًا في غزة منذ بداية الحرب وتولى بناء رصيف ليتمكن من تفريغ الحمولة بمجرد وصول السفينة إلى القطاع. لكن لم يتمّ تحديد موقع هذا الرصيف لأسباب أمنية.

وقبرص هي أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، وتقع على بعد نحو 370 كيلومترا.

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ميناء غزة البحري

في السياق، غادرت سفينة عسكرية أمريكية الولايات المتحدة، السبت، محملة بالمعدات اللازمة لبناء رصيف لتفريغ شحنات المساعدات، وهو ما قد يستغرق 60 يومًا.

وفي ظل منع وصول المساعدات عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من خمسة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاصرة القطاع، يجري إسقاط طرود المساعدات جوا وسيتم تسليمها عن طريق البحر بفضل فتح هذا الممر الإنساني البحري.

لكن الأمم المتحدة تؤكد أن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يوميًا منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.

وكان فكرة الميناء البحري في غزة برعاية أمريكية ودعم إماراتي قد أثار جدلا وشكوكا واسعة حول الهدف الخفي من وراء هذه الخطوة.