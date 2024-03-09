أول بنك استثماري متخصص بالاقتصاد.. معلومات عن بنك الاستثمار العماني

وطن – دشنت سلطنة عمان أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل يوفر خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة

جاء ذلك بعد حصول المشروع الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة مسقط على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.

ويعمل على البنك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال خدمات مالية متنوعة.

تأسيس بنك الإستثمار العماني كأول بنك استثماري متخصص في #سلطنة_عُمان مملوك بالكامل للحكومة.#اخدود_الريان pic.twitter.com/SUqL21GXGz — Omani Wakeli Fakher (@FakherOmani) March 3, 2024

خدمات بنك الاستثمار العماني

تتنوع خدمات بنك الاستثمار العماني ما بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية وفق ما نقلته جريدة الرؤية العمانية.

سيوفر بنك الاستثمار العُماني مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية و يهدف البنك إلى تعزيز قائمته التجارية وتوفير الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال على مستوى عالمي. pic.twitter.com/8FUOtimF3b — مشاعل الحارثي (@MashaelHarthy) March 1, 2024

وبحسب ما ذكره رئيس مجلس إدارة البنك عبدالسلام بن محمد المرشدي بتصريحات صحفية جاءت انطلاقة المشروع من سعي سلطنة عمان لتأسيس اقتصاد مرن غير معتمد على النفط يتمتع بالتنوع والاستدامة.

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كما تسعى السلطنة لتأسيس اقتصادي قوي قادر على المنافسة عبر العديد من المشروعات التي دشنتها مؤخرا لا سيما صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الشحن والتفريغ في ميناء الدقم، وغيرها من المشروعات الأخرى وفق ما نقلته مصادر عمانية.

مع إطلاق بنك الإستثمار العُماني هنا نبذه عن أهمية البنوك الإستثمارية للدولة، تعمل البنوك الاستثمارية للدولة على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ومشاريع ذات أهمية استراتيجية للبلد. تقوم هذه البنوك بتوفير تمويل وخدمات مالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. pic.twitter.com/0DIFu3RmH1 — مُـحـمـد |🇴🇲| (@mmufarjii) March 6, 2024

مزايا للمستثمرين الدوليين

رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي أوضح أن خدمات بنك الاستثمار العماني لا تقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب أيضا وأن البنك يعتزم توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين بتركيز خاص على الشركات المستثمرة في الأسواق الناشئة.

يتمتع #بنك_الاستثمار_العُماني بسمعة طيبة في السوق المحلي والدولي، ويتميز بسياسة شفافة واحترافية ويعتبر البنك ركيزة أساسية في النظام المالي والاقتصادي العُماني و مملوك بشكل كامل للحكومة، وقد حصل على جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل به. — عدنان صحار (@AdnanSohar) March 3, 2024

ومن المقرر أن يحقق المشروع دوراً محفّزاً في جذب استثمارات للمشروعات اللازمة للتغيير والنمو و تسهيل ودعم وترويج الجهود الوطنية في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية المتضمنة في رؤية عُمان 2040.

وكانت السلطنة قد دشنت صندوق عُمان المستقبل في يناير/كانون الثاني 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار أميركي)؛ لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وهو أيضاً شريك للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني، أو الدخول إلى السوق العُماني.