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أول بنك استثماري متخصص بالاقتصاد.. معلومات عن بنك الاستثمار العماني

بقلم
البنك المركزي العماني

وطن – دشنت سلطنة عمان أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل يوفر خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة

جاء ذلك بعد حصول المشروع الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة مسقط على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.

ويعمل على البنك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال خدمات مالية متنوعة.

خدمات بنك الاستثمار العماني

تتنوع خدمات بنك الاستثمار العماني ما بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية وفق ما نقلته جريدة الرؤية العمانية.

وبحسب ما ذكره رئيس مجلس إدارة البنك عبدالسلام بن محمد المرشدي بتصريحات صحفية جاءت انطلاقة المشروع من سعي سلطنة عمان لتأسيس اقتصاد مرن غير معتمد على النفط يتمتع بالتنوع والاستدامة.

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كما تسعى السلطنة لتأسيس اقتصادي قوي قادر على المنافسة عبر العديد من المشروعات التي دشنتها مؤخرا لا سيما صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الشحن والتفريغ في ميناء الدقم، وغيرها من المشروعات الأخرى وفق ما نقلته مصادر عمانية.

مزايا للمستثمرين الدوليين

رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي أوضح أن خدمات بنك الاستثمار العماني لا تقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب أيضا وأن البنك يعتزم توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين بتركيز خاص على الشركات المستثمرة في الأسواق الناشئة.

ومن المقرر أن يحقق المشروع دوراً محفّزاً في جذب استثمارات للمشروعات اللازمة للتغيير والنمو و تسهيل ودعم وترويج الجهود الوطنية في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية المتضمنة في رؤية عُمان 2040.

وكانت السلطنة قد دشنت صندوق عُمان المستقبل في يناير/كانون الثاني 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار أميركي)؛ لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وهو أيضاً شريك للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني، أو الدخول إلى السوق العُماني.

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