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عُمان.. ماذا يحدث في بنك مسقط وهل تعرض للاختراق؟

بقلم
عمان.. إعلان جديد لبنك مسقط ومتابعون يشتكون من خلل وثغرات تستحق المحاسبة

وطن – أثار الخلل الفني الذي واجهه بنك مسقط في سلطنة عمان ضجة في منصات التواصل وشكاوى من ثغرات خطيرة إلى جانب العطل الذي أعلنت عنه خدمة الزبائن في المصرف.

ونشرت خدمة الزبائن الخاصة بالبنك عبر منصة إكس بياناً من خلال تغريدة ذكرت فيها: “نود الإفادة بأنكم قد تواجهون انقطاعاً مؤقتاً في الخدمة عند استخدام بعض القنوات المصرفية الإلكترونية”.

وأضاف البيان: “تعمل الفرق المختصة بالبنك على استرجاع الخدمات في أسرع وقت ممكن وسنوافيكم بالتطورات بهذا الشأن نشكركم على حسن تعاونكم”.

تعليق "ابن الرواحي"
تعليق “ابن الرواحي”

وانتشرت مزاعم عبر تغريدات لا يعلم مدى صحتها عن تعرض بعض العملاء لخصم أموال من حساباتهم دون علمهم لكن لا يمكن لوطن تأكيد هذه المعلومة أو نفيها.

خلل تقني مؤقت

وأكد البنك في بيان لاحق أن الانقطاع في الخدمة ضمن بعض القنوات الإلكترونية كان جراء خلل تقني مؤقت وبأن الخدمات عادت للعمل كالمعتاد.

ونفى بنك مسقط العماني جميع الشائعات التي تتحدث عن اختراق داعين العملاء للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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