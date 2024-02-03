عُمان.. ماذا يحدث في بنك مسقط وهل تعرض للاختراق؟

وطن – أثار الخلل الفني الذي واجهه بنك مسقط في سلطنة عمان ضجة في منصات التواصل وشكاوى من ثغرات خطيرة إلى جانب العطل الذي أعلنت عنه خدمة الزبائن في المصرف.

ونشرت خدمة الزبائن الخاصة بالبنك عبر منصة إكس بياناً من خلال تغريدة ذكرت فيها: “نود الإفادة بأنكم قد تواجهون انقطاعاً مؤقتاً في الخدمة عند استخدام بعض القنوات المصرفية الإلكترونية”.

اهلا بك, شكرا لتواصلك معنا زبائننا الكرام .

نود الإفادة بأنكم قد تواجهون انقطاعاً مؤقتاً في الخدمة عند استخدام بعض القنوات المصرفية الإلكترونية .تعمل الفرق المختصة بالبنك على استرجاع الخدمات في أسرع وقت ممكن وسنوافيكم بالتطورات بهذا الشأن .

نشكركم على حسن تعاونكم . دمت بود. — خدمة الزبائن | Customer Care (@bankmuscatcare) February 3, 2024

وأضاف البيان: “تعمل الفرق المختصة بالبنك على استرجاع الخدمات في أسرع وقت ممكن وسنوافيكم بالتطورات بهذا الشأن نشكركم على حسن تعاونكم”.

وانتشرت مزاعم عبر تغريدات لا يعلم مدى صحتها عن تعرض بعض العملاء لخصم أموال من حساباتهم دون علمهم لكن لا يمكن لوطن تأكيد هذه المعلومة أو نفيها.

خلل تقني مؤقت

وأكد البنك في بيان لاحق أن الانقطاع في الخدمة ضمن بعض القنوات الإلكترونية كان جراء خلل تقني مؤقت وبأن الخدمات عادت للعمل كالمعتاد.

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لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم #بنك_مسقط pic.twitter.com/IWdvBusmUC — خدمة الزبائن | Customer Care (@bankmuscatcare) February 3, 2024

ونفى بنك مسقط العماني جميع الشائعات التي تتحدث عن اختراق داعين العملاء للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.