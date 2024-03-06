مشهد مرعب لصاعقة ضربت طائرة أثناء تحليقها في سماء كندا (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطع مصور وصف بالمرعب وأظهر طائرة تتعرض لضربة صاعقة أثناء تحليقها في سماء كندا بعد وقت قصير من تحليقها من مطار فانكوفر الدولي.

وأظهرت المشاهد التي التقطت يوم 3 آذار/مارس، طائرة يُعتقد أنها تابعة لشركة طيران كندا وهي تتعرض لصاعقة قوية في بداية إقلاعها من المطار وصعودها في السماء.

وبدا أن الطائرة ترنحت قليلاً وعلى الرغم من الحادثة، أكملت الطائرة رحلتها إلى مطار هيثرو في لندن دون أي تأثر واضح.

يذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن الصواعق تضرب طائرات الركاب بمعدل مرة أو مرتين في السنة.

لا تقلقوا من الصواعق بعد اليوم!

وتكررت حوادث الطائرات بسبب صواعق البرق لكنها لم تعد خطرة حسب تقرير للمعهد الوطني الأمريكي للسلامة من البرق.

I’m glad I wasn’t on that flight.

Shocking footage captured shows a plane hit by lightning near Vancouver International Airport, British Columbia pic.twitter.com/R65thu6ZjL — David Vance (@DVATW) March 5, 2024

ووقعت تسع حوادث خطيرة لطائرات بسبب صواعق البرق، كان آخرها عام 1988.

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وحسب الطيار البريطاني “هاموند” فإنه في الماضي لم تكن الهياكل المعدنية للطائرات معزولة كما هو اليوم.

ويضيف هاموند: “أتذكر في إحدى الرحلات إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ضربت صاعقة طائرة كنت أقودها، وفجأة اختفت كل البيانات من على شاشات كابينة الطائرة، ولم ينقذنا سوى موظفو المطار وأجهزتهم المعدة لمواجهة هذه الظروف.

أما اليوم فهناك شبكة كاملة من مادة شفافة تدخل في المعدن المخصص للطائرات وهذه المادة تعمل على الوقاية والحد من تأثير الطاقة الكهربائية كضمادة الشاش على الجروح.