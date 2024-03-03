نُقلت خارج بغداد.. معلومات جديدة بشأن الإسرائيلية المختطفة في العراق

وطن – كشفت السلطات العراقية عن معلومات جديدة بشأن مصير المختطفة الإسرائيلية في العراق منذ مطلع العام الماضي، إليزابيث تسوركوف.

وجاء في بيان مسؤول أمني عراقي بالعاصمة نقلته وسائل إعلامية، حديث عن نقل المختطفة “تسوركوف” خارج بغداد بمكان خاضع لسيطرة فصائل مسلحة نافذة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اتهم مليشيا عراقية مسلحة باختطاف إليزابيث في تموز/ يوليو الماضي فيما أعلنت السلطات العراقية فتحها تحقيقاً بشأن الاختطاف.

واختفت تسوركوف وهي باحثة إسرائيلية روسية قبل أشهر في العراق فيما نقلت “العربي الجديد” عن مسؤول بالداخلية العراقية قوله إن “التحقيقات الخاصة بشأن مصير المختطفة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، توصلت أخيراً إلى نقلها خارج بغداد وفي منطقة تسيطر عليها فصائل مسلحة نافذة.

على قيد الحياة

وبين المصدر أن المختطفة “على قيد الحياة لدى فصيل عراقي معروف”دون تحديده ولفت إلى استمرار “التحقيقات رغم صعوبتها” وفق وصفه.

وتابع: “توصلت لجنة التحقيقات إلى أن المختطفة نقلت أخيراً خارج بغداد باتجاه محافظة بابل، وهي على قيد الحياة”.

وتحدث المسؤول عن ضغوط يتعرض لها العراق لأجل المختطفة التي تحمل جوازي سفر، روسي وآخر لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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ودخلت “تسوركوف” العراق بصفة باحثة، وعملت فترة طويلة تحت هذا العنوان في عدة مناطق.

وتعد كتائب”حزب الله” العراقية المتهم الأبرز بالوقوف وراء خطف تسوركوف.

لكن التسجيل الذي ظهرت فيه المختطفة سابقاً لم يحمل أي تأكيد بشأن الجهة التي تتحفظ عليها، إلا أنه يؤكد وجودها على قيد الحياة بعد إشاعات مصرعها.

وذكر الخبير في الشؤون العراقية مخلد حازم أن “التحقيق بقضية المختطفة تسوركوف يعتبر من المواضيع المعقدة، خصوصاً أنه في العراق”.

وتابع: “عندما يكون الاستهداف بدافع سياسي، تكون أوراق القضية وخيوطها مفقودة، فمن يقومون بهذا العمل لديهم الغطاء الذي يسهل عليهم التحرك وتنفيذ ما يريدونه”.