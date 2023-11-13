فصائل عراقية تبث فيديو لأسيرة إسرائيلية لديها عملت لصالح الموساد والـ CIA

وطن – نشرت قنوات تابعة لفصائل عراقية على “تيليجرام”، الاثنين، مقطعا مصورا للأكاديمية الإسرائيلية ـ الروسية “إليزابيث تسوركوف” التي اختطفت في العراق، في مارس الماضي.

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي وبعد 4 أشهر من إعلان فصائل عراقية اختطاف “إليزابيث تسوركوف“، اعترفت إسرائيل عبر بيان لمكتب “نتنياهو” باختطافها في العراق واتهمت ميليشيا عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء العملية، وقالت إنها لا تزال على قيد الحياة.

اعترافات الأسيرة الإسرائيلية في العراق “إليزابيث تسوركوف”

الفيديو الجديد الذي بثته الفصائل العراقية، الاثنين، لـ”تسوركوف” ظهرت فيه وهي تقول: “لا يوجد أي تحرك من أجل اطلاق سراحي، من المهم أن يعرف الشعب “الإسرائيلي” أن هذه هي حكومة إسرائيل.”

كما اعترفت الأسيرة المختطفة منذ مارس الماضي، أنها نظمت تظاهرات ومحاولة خلق صراع شيعي – شيعي في العراق.

وقالت ما نصه بحسب ما رصدت (وطن): “عمري 37 عاما تركت إسرائيل وذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عملت لصالح الموساد والي آي ايه وعملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق الدولة. وزرتها عام 2022 بصفتي تابعة للموساد والسي اي ايه”.

وأوضحت “إليزابيث تسوركوف” أنها موجودة بالأسر في العراق منذ حوالي 7 أشهر وقالت “أنا خدمت دولة إسرائيل لكن أعتقد أنها لم تفعل أي شيء من أجلي ولا يوجد أي تحرك من أجل إطلاق سراحي.”

وتابعت الأسيرة الإسرائيلية في العراق أنها بوضع غير سهل وطالبت الاحتلال بإنهاء الحرب في غزة، والتحرك لإطلاق سراحها.

وبعثت ” تسوركوف” برسالة إلى عائلتها وقالت: “إلى أبي وأمي ورينا، وكادي، إيما، أفيتال، دافيد، وأصدقائي.. اعملوا على إطلاق سراحي بأسرع وقت من أجل العودة إليكم.”

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن “إليزابيث تسوركوف” هي أكاديمية إسرائيلية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي.

وجاء ذلك في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة “برينستون” بولاية نيو جيرسي الأمريكية.