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“مش كل حاجة للبيع” .. فيروز تصفع تركي آل الشيخ!

بقلم
السيدة فيروز ترفـض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض

وطن – عادت من جديد خلال الساعات الماضية أنباء رفض الفنانة اللبنانية فيروز دعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، للغناء في موسم الرياض في المملكة، للتداول والظهور على منصات التواصل خاصةً “إكس”.

وهذه المرّة ليست الأولى التي يتم فيها تداول أنباء عن رفض فيروز دعوة تركي آل الشيخ، رغم عدم وجود تصريح رسمي بالنفي أو التأكيد من أيّ من الجانبين.

وأثار الخبر المتداول تعليقاتٍ لافتة من الجمهور على رفض فيروز دعوة آل الشيخ، وقارنوها بغيرها من الفنانات اللبنانيات اللواتي شاركن في حفلات موسم الرياض، خاصةً في ظلّ الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، حيث لم تتوقف تلك الحفلات.

وقالت مغردة على منصة إكس: “فيروز ترفض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض بالمملكة. هلق عنجد تركي ال الشيخ مفكرها اليسا ونانسي عجرم“.

بينما كتبت مغردة أخرى: “يقال ان فيـروز رفضت عرض ترك للغناء في السعودية .. مش كل حاجة للبيع يا ترك ولا كل الناس بتطاطي للدولارات فيروز جارة القمر وستظل جارة القمر”.

في حين كتب مغرد: “فيـروز ترفض دعوة آل شيخ للغناء في المملكة. طول عمرك قيمة وقامة”.

كما علّق آخر بقول في تغريدة: “فيـروز ترفض دعوة ال ترك للغناء في المملكة. شكرا كنت وستظلين رائعة. هي دي فيروز التي وعيت ع الدنيا علي اغانيها الرائعة. بدأت الغناء بأغانيهاولا زالت. هي دي فيروز الرائعة التي تحترم فنها رفيع المستوي وتاريخها العظيم”.

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