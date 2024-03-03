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“كي لا تختلط الأنساب”.. أردني يدعو لتوثيق أسماء التجار والمزارعين المتعاملين مع الاحتلال

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"كي لا تختلط الأنساب".. الأردني خالد وليد الجهني يدعو لتوثيق أسماء التجار والمزارعين المتعاملين مع الاحتلال

وطن – “كي لا تختلط الأنساب”.. بهذه الكلمات دعا الناشط السياسي الأردني خالد وليد الجهني، إلى توثيق أسماء المتعاملين مع الاحتلال من الوسطاء والمزارعين والتجار الذي يصدرون الخضروات لإسرائيل.

وجاء في تغريدة للجهني وهو مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية في الأردن: “حق الأردنيين أن يعرفوا كامل أسماء الأشخاص الذين يصدرون خضارا أردنية للصهاينة”.

كما دعا السياسي الأردني لتوثيق “أسماء الوسطاء والمزارعين المتعاملين معهم (مع الاحتلال)، من أجل أن لا تختلط الأنساب، وكي لا نفاجأ في يوم من الأيام أن بعضهم صار في مواقع الحكم والمسؤولية عبر النيابة أو الوزارة”.

“الملك عبدالله الثاني المسؤول الأول”

وحققت تغريدة الجهني تفاعلاً بين الرواد ومنهم “وليد السيد” الذي كان من بين من اعتبروا أن الملك عبدالله الثاني هو المسؤول الأول عن دعم الاحتلال: “اعتقد الموضوع ليس موضوع تاجر او مزارع الموضوع أكبر من هؤلاء”.

وأوضح السيد: “أعتقد أن تصدير الخضار للكيان او الخط البري هو شريان الحياه للاحتلال وهذا لا يمكن أن يكون إلا بقرار من الملك عبدالله.. وغير ذلك هو هدر واستنزاف طاقات لالهاء الشعب عبدالله الثاني هو المسؤول عن أي تجاوز يكون على أرضه”.

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وكتب علاء السيلاوي مجموعة من الأسماء لم تتمكن (وطن) من التحقق من صحتها زعم أنهم يتعاملون مع الاحتلال: “مصدرين الخضار إلى الكيان الصهيوني. المصدر الأول:رائد الهمشري. المصدر الثاني:عبدالناصر طعمة. المصدر الثالث: مؤسسة فاير الدبابسة للاستيراد والتصدير”.

وتابع السيلاوي أسماء من قال إنهم متورطون بدعم الاحتلال بالخضروات عبر الأردن: “المصدر الرابع:علاء السطري- شركة جنوه الخضراء لتغليف الخضار والفواكة. المصدر الخامس:شركة توضيب لاستيراد وتصدير الخضار و الفواكه”.

وذكر متابع آخر يدعى جميل: “المصدرين هم اعلا الهرم من السلطه لاعاد تدور على المزارع ولا على الشوفير”.

وبداية شهر آذار 2024 دعا اتحاد المزارعين في الأردن إلى إيقاف تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل.

وأشار رئيس الاتحاد محمود العوران إلى أن هناك عمليات تصدير عبر وسطاء من الأراضي الفلسطينية ومن المملكة. ودعا الاتحاد المتعاملين مع الإسرائيليين إلى التوقف عن هذه التعاملات من باب نصرة الفلسطينيين.

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وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية “مهند مبيضين” قد ذكر بتصريحات إعلامية أن “مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر”.

وأشار مبيضين إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة، وفق زعمه.

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