Close Menu
    الهدهد

    صناديق الخضراوات الأردنية في أسواق إسرائيل تفجر غضبا شعبيا بالأردن (فيديو)

    أثارت لقطات متداولة لصناديق خضروات وفواكه أردنية في أسواق الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا وموجة غضب بين الأردنيين
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الخضراوات الأردنية
    صناديق خضروات وفاكهة أردنية في الأسواق الإسرائيلية (صورة تعبيرية)

    وطن – عادت قضية دعم الأردن لإسرائيل بالخضار والفواكه للواجهة، بعد انتشار فيديو أظهر صناديق خضروات وفاكهة أردنية في الأسواق الإسرائيلية بدا أنها مصدرة حديثاً.

    ورغم نفي الحكومة الأردنية لتلك الأنباء إلا أن ما ظهر من لقطات وصور تؤكد سماح النظام الأردني لإمداد الاحتلال ومساعدته في مواجهة تحديات وتبعات الحرب على غزة.

    ونشرت وسائل إعلام عبرية لقطات وصور صناديق خضروات وفواكه مختلفة أبرزها البندورة والخيار والكوسا في الأسواق الإسرائيلية مصدرها شركات أردنية، يظهر عليها اسم شركة “رائد الهمشري” العضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

    تعليق جمعية أردنية حول رائد الهمشري

    وكانت الجمعية قد أصدرت في وقت سابق بياناً استنكرت فيه التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية القطاع الزراعي إلى الالتزام بالمقاطعة مبينة أنها ستتخذ إجراءات بحق التجار المخالفين.

    كما وصف البيان الهمشري بفاقد عضوية الجمعية منذ عام 2022 لكن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية كشفت أن حكومة الأردن سمحت مؤخراً بتصدير 500 طن بندورة في أسبوع واحد لإسرائيل أثناء الحرب مع غزة، لتعويض مقاطعتها الخضروات التركية بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنددة بالحرب الوحشية ضد قطاع غزة.

    تظاهرات بالأردن ضد تصدير الخضراوات لإسرائيل

    والجمعة، خرجت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على استمرار عمليات تصدير الخضروات الأردنية إلى الاحتلال وسط المجازر الإسرائيلية المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة.

    وظهر المتظاهرون يهتفون وفق ما رصدت (وطن) بعبارات “يحكى أن وكان يا مكان الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة .. طلعت دعم للكيان.” و “يا للعار ويا للعار .. الصهيوني جو الدار .. لا تقلي أمن وأمان وانت بتحمي في الكيان.”

    وأكد مركز الدراسات الاستراتيجي والدولي أن الأرقام تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الفواكه والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وأكدت تقارير إعلامية استمرار “رحلات التجار الإسرائيليين إلى منطقة الأغوار الأردنية لشراء كميات كبيرة من الخضار، وتعويض ما كانت تنتجه مستوطنات غلاف غزة”.

    وتحدث موقع “واللا” العبري عن وصول دفعة من شحنات تجارية محملة بمواد غذائية طازجة من دبي إلى الاحتلال من خلال جسر بري جديد بديل للبحر الأحمر عن طريق الأراضي الأردنية.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.