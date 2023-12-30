صناديق الخضراوات الأردنية في أسواق إسرائيل تفجر غضبا شعبيا بالأردن (فيديو)

وطن – عادت قضية دعم الأردن لإسرائيل بالخضار والفواكه للواجهة، بعد انتشار فيديو أظهر صناديق خضروات وفاكهة أردنية في الأسواق الإسرائيلية بدا أنها مصدرة حديثاً.

ورغم نفي الحكومة الأردنية لتلك الأنباء إلا أن ما ظهر من لقطات وصور تؤكد سماح النظام الأردني لإمداد الاحتلال ومساعدته في مواجهة تحديات وتبعات الحرب على غزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية لقطات وصور صناديق خضروات وفواكه مختلفة أبرزها البندورة والخيار والكوسا في الأسواق الإسرائيلية مصدرها شركات أردنية، يظهر عليها اسم شركة “رائد الهمشري” العضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

رغم نفي الحكومة الأردنية مؤخرا؛ صور متداولة لصناديق خضروات وفواكه أردنية في إسرائيل، تفضح المستور، وتكشف سماح النظام الأردني بإمداد الاحتلال، ومساعدته في مواجهة تحديات وتبعات الحرب على #غزة! pic.twitter.com/d6JLoUAAbl — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 29, 2023

تعليق جمعية أردنية حول رائد الهمشري

وكانت الجمعية قد أصدرت في وقت سابق بياناً استنكرت فيه التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية القطاع الزراعي إلى الالتزام بالمقاطعة مبينة أنها ستتخذ إجراءات بحق التجار المخالفين.

كما وصف البيان الهمشري بفاقد عضوية الجمعية منذ عام 2022 لكن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية كشفت أن حكومة الأردن سمحت مؤخراً بتصدير 500 طن بندورة في أسبوع واحد لإسرائيل أثناء الحرب مع غزة، لتعويض مقاطعتها الخضروات التركية بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنددة بالحرب الوحشية ضد قطاع غزة.

شركة رائد الهمشري – الأردن تقوم بتصدير خضروات (الخيار) لإسرائيل https://t.co/xBcVy8HjFN — عُمَر خَاطِر (@Khater199) December 26, 2023

تظاهرات بالأردن ضد تصدير الخضراوات لإسرائيل

والجمعة، خرجت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على استمرار عمليات تصدير الخضروات الأردنية إلى الاحتلال وسط المجازر الإسرائيلية المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة.

وظهر المتظاهرون يهتفون وفق ما رصدت (وطن) بعبارات “يحكى أن وكان يا مكان الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة .. طلعت دعم للكيان.” و “يا للعار ويا للعار .. الصهيوني جو الدار .. لا تقلي أمن وأمان وانت بتحمي في الكيان.”

مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على استمرار عمليات تصدير الخضروات الأردنية إلى الاحتلال وسط المجازر الإسرائيلية المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة#طوفان_القدس #غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/26BZDXNZvB — نون بوست (@NoonPost) December 28, 2023

وأكد مركز الدراسات الاستراتيجي والدولي أن الأرقام تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الفواكه والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت تقارير إعلامية استمرار “رحلات التجار الإسرائيليين إلى منطقة الأغوار الأردنية لشراء كميات كبيرة من الخضار، وتعويض ما كانت تنتجه مستوطنات غلاف غزة”.

وتحدث موقع “واللا” العبري عن وصول دفعة من شحنات تجارية محملة بمواد غذائية طازجة من دبي إلى الاحتلال من خلال جسر بري جديد بديل للبحر الأحمر عن طريق الأراضي الأردنية.