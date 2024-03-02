تفاصيل كمين خانيونس تتكشف وجيش الاحتلال يعترف بالكارثة التي تعرّض لها

وطن – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة أحدهم ضابط في كمين تمثل بتفجير عبوات في مبنى بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت “وطن” نشرت أمس الجمعة، عن وقوع قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة في كمين محكم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تمّ تفجير مبنى مفخخ بالقوة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال إنّ الحدث وقع في منطقة عبسان شرق خانيونس، حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى داخل أحد المباني، حيث جرى تفجير العبوات الناسفة فقتل 3 جنود وأصيب 14 حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.

بينما ذكر مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 جنود جرحى من غزة بينهم 4 بحالة خطرة.

#عاجل | مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 حالتهم خطيرة بتفجير عبوات ناسفة في مبنى بـ #خانيونس جنوب قطاع #غزة. تفاصيل العملية: https://t.co/BepUDyPj5x pic.twitter.com/Pd3RsSMCBm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 2, 2024

وتعليقاً على الضربة الكبيرة التي تعرّض لها جيش الاحتلال، قال المتحدث باسم الجيش “إنهم يستخلصون الدروس من الحوادث التي يتعرض فيها الجنود للقتل في قطاع غزة”. حسب قوله

ووصف المتحدث القتال في خانيونس بأنه صعب.

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وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 585 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 245 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

كتائب القسام تعلن عن عدد من العمليات

ونشرت كتائب القسام، اليوم السبت، مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق غزة.

📷مقاوم يوجه رسالة لـ #نتنياهو: "سنفكك عظام جنودك ونعيدهم في توابيت" .. مشاهد من تصدي #كتائب_القسام لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في #حي_الزيتون شرق #غزة. pic.twitter.com/OcaiYPMMLx — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 2, 2024

وأكدت كتائب القسام أنها تواصل لليوم الـ 148 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، وأعلنت في بياناتٍ منفصلة عن مجموعةٍ جديدةٍ من العمليات.

وقالت “القسام” إنّها تمكنت من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتها، أكد كتائب القسام تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أنه بعد عودة الاتصال بمجموعة أخرى، أكدوا استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

بينما تمكن مقاتلو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.