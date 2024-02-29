زيدان سيعود إلى التدريب قريباً وهذا ما صرح به

وطن- أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن عودته إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن الريال في صيف عام 2021.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان، في تصريح صحفي لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، على هامش عرض فيلم مارشيلو ليبي في العاصمة الإيطالية روما، ” في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى لنرى”.

عودة زيدان إلى التدريب

وأضاف المدرب زيدان، ” أنا متأكد من أنني سأعود إلى التدريب، أود أن أدرب مرة أخرى”.

ورد نجم يوفنتوس السابق على سؤال تدريبه أحد الأندية في الدوري الإيطالي خلال الفترة القادمة، قائلاً: ” لم لا كل شيء ممكن”.

🗣️ الأسطورة زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد سابقاً): "أنا متأكد من أنني سأعود إلى التدريب، أود أن أدرب مرة أخرى". pic.twitter.com/jGEmRZK6PU — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 27, 2024

وابتعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن عالم التدريب بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي في صيف عام 2021، بعد تحقيقه 11 لقباً على المستوى المحلي والقاري مع ريال مدريد، لعل أبرزها الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين ومثليهما كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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فشل تدريب منتخب فرنسا

وارتبط اسم المدرب الفرنسي زيدان بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز منذ رحيله عن ريال مدريد، لعل أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وكذلك العودة إلى ريال مدريد.

وفشل زيدان في تولي منصب تدريب منتخب فرنسا بعد تجديد الثقة بمواطنه ديدييه ديشامب بعد مونديال كأس العالم 2022 قطر، عقب وصوله إلى المباراة النهائية وخسارته أمام بطل العالم للنسخة الأخيرة منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.