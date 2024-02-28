موقف محرج.. ارتباك رنا رئيس وتلعثمها أمام السيسي يصعد بها للتريند (فيديو)

وطن – بدت على الفنانة المصرية “رنا رئيس” حالة توتر وارتباك أثناء حديثها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في احتفالية “قادرون باختلاف” مبررة ذلك بأن له هيبة وحضور.

وانطلقت احتفالية “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم، بحضور السيسي وعدد كبير من وزرائه ومسؤوليه.

وظهرت الفنانة رنا رئيس وهي تقود كرسي متحرك تجلس عليه طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندما اقتربت من المنصة خاطبت السيسي :”أنا فخورة وممتنة بوجودي أمام حضرتك يا سيادة الرئيس.”

وأضافت بنبرة مرتبكة: “أنا رنا رئيس فنانة مصرية وأفتخر وفرحة لوجودي معكم في حدث إنساني مثل هذا الحدث مصر كلها بتستناه”، ثم توجهت للطفلة الجالسة على الكرسي المتحرك وقالت لها “قدمي نفسك يا رقية”.

فانطلقت الطفلة لتقدم نفسها بثقة وطلاقة: “أنا اسمي رقية محمود عبد الله أبلغ من العمر 10 سنوات مدرسة الزهراء عين شمس”. وشوهد الحضور بما فيهم السيسي وهم يصفقون للطفلة بحرارة .

ارتباك رنا رئيس أمام السيسي

وعادت رنا رئيس لتقول أن هناك أناس يأتون إلى الدنيا قادرين باختلاف –أي من أصحاب الاحتياجات الخاصة- ولدى الله حكمة في ذلك كما قالت –مضيفة أن “هناك أناس يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها أنهم أصبحوا قادرين بإختلاف”، وصمتت للحظات لتتابع قائلة :”زي إخواتنا في غزة والمحنة اللي بيعيشوها”.

وتوقفت عن الكلام ثم أدارت وجهها وهي تقول بخجل:”سيادة الريس أنا توترت” فخاطبها السيسي:”لا تتوتري ولا حاجة ليه توتري”.

وتوجه السيسي للطفلة ليسألها :” إزيك يارقية” معرباً عن سعادته برؤيتها فبادلته المشاعر وعاد ليقول لها “كلامك جميل يارقية”.

وخاطب الطفلة:”ساعدي الفنانة يا رقية” وهنا عادت الفنانة المرتبكة رنا رئيس لتقول إن أقدار أهل غزة تتغير فجأة في ثوان ولم يكونوا قد عملوا حساباً لذلك، فتوجهت الطفلة رقية إليها قائلة :”مصر عمرها ما بتتأخر عن حد يا رنا”.

مما دفع السيسي للثناء عليها قائلاً:” شاطرة يارقية ” وأتبعها بضحكته المعتادة وعادت الفنانة المصرية لتقول إن مصر قلب الأمة العربية كما يقول التاريخ والعالم كله.

ورحبت بالمصابين من أهل غزة الموجودين في القاعة وسط تصفيق حاد من المشاركين في الاحتفال.

اقرأ أيضا:

قادرون باختلاف

واحتفالية “قادرون باختلاف” هي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية السيسي وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وشهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل “قادرون باختلاف”، بحضور السيسي عرض فيلم تسجيلي عن “قادرون باختلاف” بعنوان رحلة إنجاز.