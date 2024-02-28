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السيسي لـ حسين الجسمي: “محمد بن زايد أخويا وحبيبي” (فيديو)

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السيسي لـ حسين الجسمي: "محمد بن زايد أخويا وحبيبي"

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل مع ما وصفوه “تملق” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال حديثه للفنان حسين الجسمي الذي كان يشارك بفقرة غنائية في فاعلية بمصر يحضرها السيسي.

وبعد أدائه فقرة غنائية ضمن إحدى الفعاليات في القاهرة قال الجسمي بحضور الرئيس المصري: “كل سنة أشوف التطور والدعم لأطفالنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا ليس ليحدث إلا بوجود دعم الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وكان رد السيسي لافتاً للمتابعين حين وجه الشكر لمحمد بن زايد عبر الجسمي قائلاً له: “بشكرك على كلامك الجميل عن مصر.. إحنا فعلا إخوات يا حسين، وأنت متعرفش أهل الإمارات أد إيه حبايبنا.”

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وتابع متحدثا عن الرئيس الإماراتي:”ومتعرفش الشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي ده، ووجودك معانا رسالة ومتشكر جدا على وجودك معانا”.

تفاعل المتابعين مع “تملق السيسي”

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل لافت مع رد السيسي على الجسمي ومنهم أبو خالد الذي كتب ساخرأً: “فعلاً الدنيا مصالح،، وين ايام الملك عبدالله الله يرحمة واكيد قبل الملوك السابقين رحمة الله عليهم وملك العرب الملك سلمان وولي عهده ولا قلبت الموجة ياسيادة الرئيس،، لاتنكر المعاريف،، ومن جابك للحكم انت بالذات، بعد طردة الاخوان”.

وعلق سيف فضل متندراً من رسالة السيسي: “انت متعرفش الشيخ محمد بالنسبة لى ايه….. ده كفيلى يا حسين كفيلى” فيما ذكرت نور علي: “هتدفع تبقي صحبي وحبيبي وكفاءة”.

وهاجم محمد صلاح السيسي بتعليق كتب فيه: “ولي نعمتك لازم تشكره والسبب في الي انتا فيه ياعديم الكرامه والرجوله يا منافق يا افاااق هو الي حرضك ع الانقلاب وبيساعدك”.

يذكر أن حسين الجسمي شارك في فعالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، التي حضرها السيسي وشارك فيها بغناء 3 أغاني، وهم: “أحلى واحدة” و”يا أغلى اسم في الوجود” و”اسألوا كل الناس”.

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