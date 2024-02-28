السيسي لـ حسين الجسمي: “محمد بن زايد أخويا وحبيبي” (فيديو)

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل مع ما وصفوه “تملق” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال حديثه للفنان حسين الجسمي الذي كان يشارك بفقرة غنائية في فاعلية بمصر يحضرها السيسي.

وبعد أدائه فقرة غنائية ضمن إحدى الفعاليات في القاهرة قال الجسمي بحضور الرئيس المصري: “كل سنة أشوف التطور والدعم لأطفالنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا ليس ليحدث إلا بوجود دعم الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

أتشرف إني إماراتي مصري❤️.. رسالة من حبيب المصريين حسين الجسمي للرئيس السيسي والمصريين 🇪🇬#قادرون_باختلاف pic.twitter.com/F91mmi5fNf — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 28, 2024

وكان رد السيسي لافتاً للمتابعين حين وجه الشكر لمحمد بن زايد عبر الجسمي قائلاً له: “بشكرك على كلامك الجميل عن مصر.. إحنا فعلا إخوات يا حسين، وأنت متعرفش أهل الإمارات أد إيه حبايبنا.”

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وتابع متحدثا عن الرئيس الإماراتي:”ومتعرفش الشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي ده، ووجودك معانا رسالة ومتشكر جدا على وجودك معانا”.

الرئيس #السيسي لـ #حسين_الجسمي خلال مشاركته في احتفالية #قادرون_باختلاف: وجودك معانا رسالة.. أهل الإمارات حبايبنا ودايمًا مع بعض في كل خير pic.twitter.com/uH6HcAC6RZ — ON (@ONTVEgy) February 28, 2024

تفاعل المتابعين مع “تملق السيسي”

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل لافت مع رد السيسي على الجسمي ومنهم أبو خالد الذي كتب ساخرأً: “فعلاً الدنيا مصالح،، وين ايام الملك عبدالله الله يرحمة واكيد قبل الملوك السابقين رحمة الله عليهم وملك العرب الملك سلمان وولي عهده ولا قلبت الموجة ياسيادة الرئيس،، لاتنكر المعاريف،، ومن جابك للحكم انت بالذات، بعد طردة الاخوان”.

انت متعرفش الشيخ محمد بالنسبة لى ايه….. ده كفيلى يا حسين كفيلى — seif fadl (@BashaNeron) February 28, 2024

وعلق سيف فضل متندراً من رسالة السيسي: “انت متعرفش الشيخ محمد بالنسبة لى ايه….. ده كفيلى يا حسين كفيلى” فيما ذكرت نور علي: “هتدفع تبقي صحبي وحبيبي وكفاءة”.

الله واكبر نعبو الغلاء الي ماطلع الا الان،، فعلآ الدنيا مصالح،، وين ايام الملك عبدالله الله يرحمة واكيد قبل الملوك السابقين رحمة الله عليهم،، وملك العرب الملك سلمان،، وولي عهدة ولا قلبت الموجة ياسيادة الرئيس،، لاتنكر المعاريف،، ومن جابك للحكم انت بالذات، بعد طردة الاخوان — Abo Khalid (@AboKhal34710097) February 28, 2024

وهاجم محمد صلاح السيسي بتعليق كتب فيه: “ولي نعمتك لازم تشكره والسبب في الي انتا فيه ياعديم الكرامه والرجوله يا منافق يا افاااق هو الي حرضك ع الانقلاب وبيساعدك”.

ولي نعمتك لازم تشكره والسبب في الي انتا فيه ياعديم الكرامه والرجوله يا منافق يا افاااق

هو الي حرضك ع الانقلاب وبيساعدك — mohamed salah (@mohsalah4444) February 28, 2024

يذكر أن حسين الجسمي شارك في فعالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، التي حضرها السيسي وشارك فيها بغناء 3 أغاني، وهم: “أحلى واحدة” و”يا أغلى اسم في الوجود” و”اسألوا كل الناس”.