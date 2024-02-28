مجلة عبرية تتحدث عن تحييد عباس لخصومه السياسيين.. ماذا عن محمد دحلان؟

وطن – قالت مجلة epoch العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تماشى مع السياسية الأمريكية، وتمكَّن من تحييد خصومه السياسيين محمد دحلان وناصر القدوة من الاندماج في السلطة القادمة في قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن دحلان والقدوة وكذلك سلام فياض أصبحوا خارج اللعبة السياسية.

كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية راضية عن ردة الفعل الأمريكية من خطوة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية بتقديم استقالة حكومته، حيث اعتبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الخطوة مهمة على طريق توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وخطوة على طريق التجديد والتغيير.

استقالة حكومة أشتية

وكان أشتية قد قدّم استقالة حكومته إلى عباس الذي وافق عليها، فيما ساق مبررات عديدة لاستقالة الحكومة كان منها أزمات رافقت الحكومات من بداياتها عام 2019، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومحادثات الفصائل الفلسطينية.

وأجمعت تحليلات كثيرة، على أن استقالة حكومة أشتية جاءت استجابة لضغوط دولية لتحقيق مطلب “تجديد السلطة” كجزء من سيناريو ما بعد الحرب على غزة.

ورأى محللون، أن يميل عباس إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين المهنيين حتى لا يعاب عليها أنها تمثل حركة فتح وبعض الفصائل على حساب أخرى.

وأشاروا إلى ضغوط مورست على عباس من دول الجوار وخاصة مصر والأردن وقطر للتعامل الإيجابي مع مبادرات الإصلاح وإعمار قطاع غزة.

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تراجع شعبية الحكومة

يُشار إلى أن شعبية الحكومة الفلسطينية تراجعت منذ عدة أشهر بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية، مقابل زيادة شعبية حركة حماس، التي تحظى بدعم 42% من سكان غزة و44% من سكان الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والتحقيقات في نهاية 2023.